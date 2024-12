MS avança com infraestrutura aérea

Divulgação/ Governo de MS

Mato Grosso do Sul está consolidando sua posição como um dos estados mais promissores do Brasil no setor de logística e transporte com a chegada de grandes investimentos em todo o seu território e em locais estratégicos no setor da celulose. O Governo Estadual, por meio da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), investe em melhorias significativas na malha aeroviária, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico em todas as regiões.

Desde o início de 2023, o Plano Aeroviário Estadual tem direcionado esforços para transformar o setor aéreo do Estado. Com um investimento estimado de R$ 250 milhões até 2026, o plano contempla obras de construção, restauração e ampliação de aeroportos e aeródromos estratégicos, reforçando a conexão de Mato Grosso do Sul com os mercados nacionais e internacionais.

Mais logística, mais desenvolvimento

Entre 2023 e 2024, mais de R$ 19,3 milhões foram destinados a obras já concluídas, e outros R$ 42,5 milhões estão sendo aplicados em projetos em andamento. Dentre as iniciativas mais relevantes, destaca-se a ampliação da pista do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, que terá mais 500 metros de extensão e novos equipamentos de segurança e navegação aérea, como o sistema de auxílio visual PAPI e uma estação meteorológica.

No Pantanal, região estratégica para o turismo e a preservação ambiental, será implantada uma pista no Porto São Pedro, ao pé da Serra do Amolar. A estrutura atenderá, inicialmente, demandas de combate aos incêndios florestais e, no futuro, impulsionará o turismo e a logística local.

Em Nova Alvorada do Sul, uma nova pista asfaltada está em fase de estruturação, atendendo às necessidades do setor produtivo. Já em Aquidauana, porta de entrada para o Pantanal, será pavimentada uma pista de 1.500 metros, fomentando o turismo e proporcionando maior segurança para voos comerciais e de pequenos aviões, atendendo a crescente demanda de turistas estrangeiros.

Modernização e expansão

Entre os projetos em andamento, estão a implantação do Aeroporto de Inocência, a restauração de aeródromos em Paranaíba, Camapuã e Cassilândia, além da ampliação do aeroporto de Naviraí.

Outro destaque é o Aeroporto Regional de Dourados – Francisco de Matos Pereira. Com um investimento estimado em R$ 39 milhões, o projeto inclui a construção de um novo terminal de passageiros e cargas. A obra foi recentemente aprovada pela Secretaria de Aviação Civil e deve ser licitada ainda no primeiro semestre de 2025.

"Mato Grosso do Sul está cada vez mais atraente para investidores, e nosso compromisso é proporcionar a segurança e a mobilidade necessárias para o desenvolvimento. Esses projetos dos aeroportos e aeródromos conectam regiões, trazem novas oportunidades econômicas, além de reafirmar os pilares de um Governo próspero, com sustentabilidade, e integrar o estado aos mercados globais. É um salto rumo a um futuro de muito desenvolvimento”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, ao mencionar a importância desses investimentos.

Integrando regiões

O superintendente de Logística da Seilog, Derick Machado, ressalta o impacto positivo que o Plano Aeroviário já tem trazido ao Estado. "Esse robusto plano é um divisor de águas para o Estado. O setor logístico da Seilog possui uma equipe de inteligência para prospecção de novas infraestruturas aeroviárias, o que tem refletido em implantações e restaurações de pistas em locais estratégicos, trazendo desenvolvimento para regiões mais afastadas da Capital e conectando Mato Grosso do Sul ao restante do Brasil e com mercados internacionais. Estamos criando novas oportunidades e impulsionando o crescimento de maneira estratégica”.

Com a conclusão dessas obras e o lançamento de novas licitações, como as dos aeródromos de Água Clara e Maracaju, o Governo de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso em proporcionar desenvolvimento logístico e socioeconômico para todas as regiões do Estado, consolidando-se como um exemplo de gestão e inovação no setor aeroviário. A Seilog ainda dá seguimento a estudos para implantar aeródromos nos municípios de Mundo Novo e Amambai e ampliar o aeródromo de Nova Andradina e o aeroporto de Três Lagoas.

Além de conectar Mato Grosso do Sul ao mundo, os investimentos na infraestrutura aérea refletem o compromisso do Estado em transformar logística em um vetor de desenvolvimento sustentável, beneficiando não só o setor produtivo, mas também o turismo, meio ambiente e a qualidade de vida da população.