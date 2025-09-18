Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 22:23

MS capacita servidores para contratações de TIC com nova Lei de Licitações

Curso com 65 participantes foca em planejamento, gestão e inovação nos serviços públicos

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 21:00

Curso reúne 65 profissionais para aprimorar conhecimento técnico e estratégico em contratações na área / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul promove, entre os dias 17 e 19 de setembro, a capacitação “Contratações de TIC em consonância com a Lei 14.133/21”, voltada a servidores públicos envolvidos nos processos de aquisição de tecnologia da informação e comunicação (TIC). O curso acontece no auditório da Secretaria-Executiva de Transformação Digital (Setdig), no Parque dos Poderes, e conta com a participação de 65 servidores de diversas Unidades Gestoras do Estado.

Com carga horária de 24 horas, a formação aborda temas como planejamento de serviços de software, elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP), modelos de contratação e remuneração, gestão de riscos, uso de inteligência artificial e automação de processos. O conteúdo é ministrado por Walter Cunha, mestre em Administração Pública pela EBAPE/FGV, auditor federal da CGU-TI e especialista em gestão de planos e contratações para governos.

A capacitação é destinada a analistas de TI, assessores técnicos, membros de comissões de contratação, equipes de governança de TI, áreas jurídicas e gestores de projetos, com o objetivo de fortalecer a atuação técnica e legal nas contratações públicas no contexto da nova legislação.

Para a secretária-adjunta de Governo e Gestão Estratégica, Ana Nardes, o curso é um investimento estratégico que fortalece o pilar digital da administração estadual.

“Vivemos um momento de transformação na administração pública, em que a sociedade exige eficiência e transparência. Com essa formação, garantimos celeridade nas contratações e agilizamos a entrega dos serviços à população, tornando-os mais efetivos e acessíveis, acompanhando a evolução tecnológica e a mudança de cultura na administração estadual, possibilitados pela nova Lei de Licitações, que consolida esse movimento e prepara o Governo para os desafios futuros.”, afirmou.

O secretário-executivo de Transformação Digital, Robson Duarte de Alencar, também destacou a importância da qualificação:

“Os principais atores da transformação digital do governo estão reunidos aqui, o que certamente vai promover a uniformidade do conhecimento e das boas práticas exigidas pela legislação, fortalecer as mudanças estruturais necessárias, ampliar a utilização de novas aplicações com inteligência artificial e consolidar um novo formato de trabalho”, afirmou.

A formação é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Escolagov e Setdig, com foco na adaptação à Lei 14.133/21, considerada um marco para a modernização das contratações públicas.

Segundo a diretora de Expansão Institucional e Planejamento Estratégico e diretora-presidente em exercício da Escolagov, Suelen Librelotto Sirugi:

“Este encontro representa nossa missão sendo cumprida: a materialização dos investimentos feitos em favor do servidor e da gestão, além de proporcionar oportunidades de networking e fortalecer a construção de grupos de trabalho capazes de enfrentar os desafios da transformação digital no governo”.

A transformação digital é um dos eixos prioritários da gestão do governador Eduardo Riedel, com foco em modernizar os serviços públicos, torná-los acessíveis online e posicionar o cidadão no centro das políticas públicas. Entre as ações, estão a inclusão e inovação tecnológica e a capacitação contínua dos servidores, elementos fundamentais para consolidar uma gestão pública mais ágil, eficiente e conectada à realidade digital.

