MS comemora declaração de Direitos Humanos com plantio de mudas de árvores

O ato "Semeando os Direitos Humanos na Cidade" marcou o aniversário de 75 anos dos direitos humanos com o plantio de 75 árvores na área pública municipal em frente ao MSGÁS, na Avenida Ministro João Arinos, 501, na saída para Três Lagoas, na Capital, no domingo, 10 de dezembro pela manhã.

Um canteiro vazio e enorme que agora vai se tornar em um bosque da cultura da paz. Além das mudas, as plaquinhas com identificação dos homenageados e as lutas que defenderam em vida foi colocada ao lado das plantas. A iniciativa do deputado estadual Pedro Kemp (PT) com os movimentos sociais, serviu de reflexão para todos."Os direitos humanos continuam sendo violados.

A Guerra Israel/Hamas tem 6 mil crianças assassinadas e quase 15 mil homens e mulheres, uma tragédia inominável. Importante a gente resgatar o porquê da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A 1ª e a 2ª guerras mundiais deixaram marcas sendo que depois da 2ª guerra a humanidade chegou ao fundo do poço, quando milhares de judeus foram mortos na câmara de gás. Nasceu a ONU (Organização das Nações Unidas) para zelar pela paz no mundo.

O Brasil viola os direitos todos os dias com pessoas negras sofrendo discriminação, mulheres, sofrendo violência doméstica e ainda, todos os dias as pessoas são assassinadas por intolerância religiosa", pontuou o parlamentar ao lado dos familiares e amigos ativistas, que representaram as mulheres e homens, a maioria de Mato Grosso do Sul e do Norte do País, mortos por conta do ativismo em defesa dos direitos humanos e suas nuances como o direito à terra, ao meio ambiente protegido, à expressão democrática. Figuras mundiais como Martin Luther King, Nelson Mandela, Chico Mendes e Madre Teresa de Calcutá também foram homenageados com placas em cada muda de árvores ipês, sibipiruna e outras espécies.



Ângela Mendes, de Rio Branco, no Acre, filha do ambientalista ativista ambiental, Chico Mendes enviou mensagem sobre o ato: "Que movimento lindo, na altura desse campeonato um movimento como este é mais que importante, é necessário. Parabéns a todes!!! E obrigada pela lembrança de todas, todos e todes que foram retirades deste plano pra satisfazer a ambição e a cobiça capitalista!", disse Ângela Mendes.

A defensora pública Maritza Bradão, filha de Ricardo Brandão e as servidoras públicas Susiê Guarani e Solange Guarani, filhas de Marta Guarani participaram do ato.

Confira a lista dos 75 homenageados:

1. Acácia Regina Milhomem dos Santos

2. Amarildo Cruz

3. Antônio Brand

4. Alexandre Sabala (Xandão)

5. Benedita Malaquias

6. Bruno Pereira

7. Cabo Almi

8. Chico Mendes

9. Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza

10. Damiana Cavanha

11. Dietrich Bonhoeffer

12. Diego Gonçalves Rodrigues

13. Desmond Tutu

14. Dom Philips

15. Dom Helder Câmara

16. Dom Paulo Evaristo Arns

17. Dom Pedro Casaldáliga

18. Dom Mauro Morelli

19. Dom Oscar Romero

20. Dorcelina Folador

21. Dorvalino Rocha

22. Dilma Ferreira (Pará)

23. Egídio Brunetto

24. Enir Bezerra

25. Ernesto Che Guevara

26. Francisco Anselmo Gomes de Barros (Franselmo)

27. Fernando Araújo dos Santos (Pará)

28. Frei Tito de Alencar Lima

29. Geraldo Garcia

30. Henrique Pereira Júnior (CEBI, Direitos Humanos)

31. Hermano de Melo

32. Irmã Lucinda Moretti

33. José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo

34. Josué de Castro

35. João Carlos Oliveri

36. Karolina Silva Pereira (vítima de feminicídio)

37. Harriet Tubman

38. Hebert José de Souza – Betinho

39. Irmã Doroty Stang

40. Madre Tereza de Calcutá

41. Marçal de Souza Tupã-I

42. Margarida Alves

43. Marielle Franco

44. Mariluce Bittar

45. Marta Guarani

46. Mahatma Ghandi

47. Martin Luther King

48. Margarida Marques

49. Marcos Veron

50. Nalu Faria

51. Nilcea Freire

52. Nisio Gomes

53. Nelson Mandela

54. Padre Miguel Rock

55. Padre Josimo Moraes Tavares

56. Padre Alfeo Prandel

57. Padre Pascoal Forin

58. Paulo Cesar Fonteles

59. Paulo Anacleto (Pará)

60. Paulo Paulino Guajajara

61. Paulo Freire

62. Rosa Parks

63. Ricardo Brandão

64. Ricardo Luiz de Castro

65. Romualdo Rosário da Costa

66. Rosalvo da Rocha Rodrigues

67. Rosane Santiago (Bahia)

68. Sandro Cipriano (Pará)

69. Stephane Hessel

70. Simone Albuquerque

71. Vitor Fernandes

72. Vicente Paulo da Silva

73. Zilda Arns

74. Zumbi dos Palmares

75. Xurite Lopes (guarani e kaiowá)

