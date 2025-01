MS continua sendo referência no combate às arboviroses

Assessoria, Divulgação

Mato Grosso do Sul segue como referência nacional no enfrentamento às arboviroses (dengue, chikungunya e zika), com metas ambiciosas e resultados concretos. Para 2025, o Estado planeja realizar 7,6 milhões de visitas domiciliares, alcançando 95% de cobertura nos imóveis cadastrados.

A ação será monitorada pela plataforma e-Visit@ Endemias, ferramenta inovadora criada em 2018 pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), que já cobre todos os 79 municípios do Estado. Em 2024, a SES contabilizou 5,8 milhões de visitas realizadas por cerca de 2 mil agentes de epidemiologia, vinculados às secretarias municipais.

O bom desempenho foi obtido por meio do suporte oferecido pelo Governo, que inclui adicional de produtividade no valor de R$ 988,40, linhas de dados e a substituição gradativa de aparelhos celulares – até o momento já foram repassados às secretarias de saúde de 63 municípios um total de 1 mil aparelhos, cujo destino final são as mãos dos profissionais que fazem o trabalho diário de controle vetorial nas ruas.

Apesar da soma de esforços dar resultados, desafios persistem: aproximadamente 2,2 milhões de imóveis não foram vistoriados devido a recusas ou ausência de moradores. A meta para 2025 busca reduzir essa lacuna, com ações estratégicas que incluem o uso de medidas legais e reforço em campanhas educativas para sensibilizar a população.

"Nosso trabalho vai além do planejamento estratégico; estamos constantemente viajando pelo interior do estado para capacitar os agentes, orientar as equipes locais e verificar as realidades de cada município in loco. Essa proximidade com as equipes de campo é fundamental para entender os desafios específicos de cada região e garantir que o sistema e-Visit@ seja utilizado de forma eficiente, promovendo ações mais rápidas e assertivas no combate às arboviroses", destacou o coordenador do Controle de Vetores da SES, Mauro Lúcio Rosário.