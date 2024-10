MS dá início ao segundo ciclo de monitoramento dos Contratos de Gestão 2024

Reunião sobre o ciclo de monitoramento / Álvaro Rezende

Começa nesta quarta-feira (9) o segundo ciclo de monitoramento dos Contratos de Gestão 2024. O processo pretende verificar o nível de execução das entregas estratégicas e tratar os possíveis riscos dos projetos prioritários, permitindo uma análise detalhada dos compromissos pactuados para este ano de cada uma das 38 Unidades Gestoras operantes no Poder Executivo Estadual.

O monitoramento é realizado por meio das Reuniões Estratégicas Setoriais com as unidades gestoras, sob coordenação da Segem (Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo).

Com a participação de secretários de estado, diretores dos órgãos vinculados, lideranças das áreas finalísticas e gerentes de projetos, as reuniões são cruciais para assegurar que os projetos estejam alinhados com as metas do planejamento estratégico do governo e para identificar possíveis ajustes necessários para o cumprimento dos objetivos.

Até o dia 18 de outubro, serão realizadas reuniões com as 14 secretarias, incluindo PGE e CGE, repassando todos os contratos de gestão firmados. Com o monitoramento concluído, a Segem terá todo o conjunto de informações necessários para preparar a Reunião Secretarial, que será conduzida pelo Governador Eduardo Riedel no início de dezembro.

Este ano 38 contratos de gestão foram assinados pelas unidades gestoras do Governo de Mato Grosso do Sul. No total foram elaborados 278 projetos que serão desdobrados em 813 entregas.

Todas as iniciativas (projetos, programas e ações) estão alinhados ao plano estratégico de governo, ao PPA (Plano Plurianual) e aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), premissas que vão ao encontro do objetivo central do contrato de gestão que é focar em entregas de valor que gerem impactos sociais para a população com resultados efetivos nas políticas públicas aplicadas.

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, destaca que este compromisso vai além da gestão pública, sendo também um compromisso com a população.

“Como afirma o governador Eduardo Riedel: deixamos de ver os contratos de gestão apenas como uma burocracia administrativa e passamos a enxergá-los como ferramentas essenciais para transformar a vida das pessoas”, pontuou.

Para o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, essa iniciativa reflete o compromisso contínuo com a transparência e a eficiência na gestão pública, visando sempre a melhoria dos serviços prestados à população.

Contratos de Gestão

Instituídos em 2015 sob a liderança do então secretário de Governo, Eduardo Riedel (atualmente governador do Mato Grosso do Sul), os contratos de gestão definem as metas de cada secretaria, autarquia e fundação para o ano, tendo como foco melhorar as entregas de serviços públicos aos cidadãos, estabelecendo compromissos reais com a sociedade.

Em 2023, o programa "Contrato de Gestão" foi um dos vencedores do Prêmio de Excelência de Competitividade, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública), na categoria “Destaque Boas Práticas”, sendo escolhido entre mais de 150 políticas públicas de 27 estados.