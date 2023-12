MS deve enfrentar nova onda de calor com máxima de até 40ºC em dezembro

Tempo em Aquidauana / Rhobson Tavares

Mato Grosso do Sul deve enfrentar máxima de 40ºC em meados de dezembro, de acordo com a empresa de meteorologia MetSul.

O ar muito quente vai fazer com que a temperatura dispare e alcance índices muito altos, segundo o Campo Grande News. Os dias serão quentes, mas nada parecido com o que foi registrado no mês passado com a onda de calor.

Conforme a meteorologia, a massa de ar quente será ampla e vai alcançar os estados do Sul, Centro-Oeste e parte do Sudeste com marcas acima da média histórica de dezembro. Em Mato Grosso do Sul, normalmente, os dias mais quentes do ano ocorrem no fim do inverno e durante a primavera, no fim da temporada seca.

No trimestre de verão, de dezembro a fevereiro, a maior ocorrência de chuva e a maior presença de umidade costuma amenizar a temperatura alta. Mesmo assim, a tendência é que, entre o fim desta semana e o começo da próxima, as temperaturas atinjam valores muito altos com marcas mais comuns de se observar nos períodos mais quentes da primavera do que em dezembro.

Máximas na casa dos 40ºC, que se tornam menos prováveis nesta época pela atmosfera mais úmida, podem ser registradas em MS. Uma massa de ar muito quente vai se instalar sobre o Norte da Argentina e o Paraguai, expandindo se para o Centro-Oeste e o Sul do Brasil.