MS discute políticas públicas em Conselho Nacional de Secretários

O Conseplan (Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento) reuniu líderes técnicos e especialistas entre os dias 25 e 28 de setembro, em Minas Gerais, para discutir pautas cruciais sobre o futuro das políticas públicas no Brasil e no mundo. Mato Grosso do Sul foi representado pelo secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, pelo superintendente de Inteligência de Dados, Leandro Sauer, e pela coordenadora de Planejamento e Estratégia, Katyuscia Campos - todos da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica).



Com encontros trimestrais, o Conseplan é um espaço essencial para o debate de temas cruciais como planejamento, orçamento e investimentos públicos. O objetivo é fortalecer a colaboração entre os estados e aprimorar a gestão pública no Brasil. Nessa edição, em Minas Gerais, um público de 150 líderes, entre secretários estaduais e técnicos participaram de workshops, painéis, reuniões e discussões de grupos de trabalho.



O encontro do dia 25 iniciou com uma reunião técnica, em que grupos de trabalho discutiram investimentos públicos; gestão e governança orçamentária; e monitoramento e avaliação. Coordenados por lideranças especialistas nos assuntos, os grupos desenvolveram as suas competências institucionais na gestão pública, por meio de trocas de experiências e elaboraram planos de ação e geraram um documento para ser apresentado como entrega no final do evento.



No dia 26, o Side Event G20 by FDC e Conseplan, realizado na Fundação Dom Cabral em Nova Lima/MG, reuniu especialistas, líderes globais e representantes do G20. Esse evento proporcionou uma troca de experiências valiosa, focada na modernização da gestão pública, previsibilidade dos investimentos e cooperação internacional. Uma parceria entre a Fundação Dom Cabral e o Conseplan, o encontro recebeu um público de 300 líderes e especialistas, entre servidores do governo federal, estadual e municipal, pesquisadores e executivos de organizações nacionais e internacionais.



Já no dia 27, foi realizado o Seminário do Conseplan, rede que reúne os titulares das secretarias de planejamento dos estados brasileiros para uma plenária sobre os temas em pauta. Ao longo do dia a programação foi preenchida com apresentações de painéis que trouxeram assuntos como Estratégia Nacional de Longo Prazo; Gestão e Governança de Estatais; Resiliência fiscal; Gestão de riscos fiscais; Governança de Investimentos Públicos nos Estados; Hiperautomação de processos no setor público; e por fim foram apresentados os resultados obtidos nos grupos de trabalho, realizados no dia 26. Depois disso, o evento foi encerrado com uma reunião interna do colegiado.



Para o presidente do Conseplan, Fabricio Marques, foi enriquecedor, proporcionando conhecimento, trocas de experiências e oportunidades para enfrentar os desafios na gestão pública do Brasil. Thaner Castro Nogueira, secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, avaliou que esses três dias de evento acrescentaram significativamente ao desenvolvimento de estratégias eficazes para a gestão pública.



Conseplan



Criado em 2006, o Conseplan é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem como membros os titulares das secretarias de Planejamento dos Estados, do Distrito Federal e dos órgãos correlatos. O conselho atua como órgão permanente de coordenação e articulação dos interesses comuns das pastas, participando da formulação e implementação das políticas nacionais de planejamento público. Seus encontros presenciais são trimestrais e sediados alternadamente entre as capitais de Estados.