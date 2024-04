MS divulga gabaritos do concurso da Saúde

Divulgação

Divulgados os gabaritos preliminares das provas escritas objetivas do Concurso Público de Provas e Títulos das SES (Secretaria de Estado de Saúde) para o preenchimento de 279 vagas no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).



Os candidatos poderão interpor recursos por discordância ao gabarito através do site da banca organizadora, www.selecon.org.br. O prazo começa hoje, 23 de abril e segue até às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de abril, de acordo com o horário oficial de Mato Grosso do Sul.



Os recursos deverão ser feitos por questão, devidamente fundamentados com a respectiva referência bibliográfica e instruídos com as razões que justifiquem a revisão. O recurso poderá versar sobre: erro material, o conteúdo das questões e/ou resposta indicada como correta no gabarito oficial preliminar.



Poderá ocorrer alteração da assertiva divulgada no gabarito oficial preliminar da prova ou a anulação de questões, em decorrência de decisão recursal, análise técnica ou da constatação de erro de digitação.



A questão eventualmente anulada terá o ponto respectivo atribuído a todos os candidatos que realizaram a prova escrita objetiva, indistintamente. Após a publicação das decisões dos recursos interpostos pelos candidatos será divulgado, por meio de edital próprio, os extratos dos recursos e os gabaritos oficiais definitivos.



Para consultar os gabaritos preliminares e as demais informações sobre a interposição de recurso, acesse os editais disponíveis no Diário Oficial do Estado.