MS é destaque internacional no combate ao crime organizado

Mato Grosso do Sul ganha cada vez mais destaque pelos índices positivos no combate a criminalidade / Divulgação/Governo de MS

A segurança pública de Mato Grosso do Sul ganhou espaço e destaque em evento de prestígio internacional, realizado em Massachusetts, nos Estados Unidos. A sua participação ocorreu na conferência “Brazil Project”. Foi uma grande oportunidade de apresentar trabalhos de sucesso no Estado, que reduziu índices de criminalidade e faz um combate efetivo do crime organizado na fronteira.

O secretário estadual de Segurança Pública e Justiça, Antônio Carlos Videira, participou do painel “Segurança pública: Endereçando a Maior Preocupação dos Brasileiros”, no último sábado (11). Ele destacou que Mato Grosso do Sul se tornou referência nacional e eixo importante, já que além de fazer fronteira com Paraguai e Bolívia, também será porta de entrada do brasil na Rota Bioceânica.

“O convite para participarmos na Universidade de Harvard no painel sobre segurança pública mostra o papel relevante do Mato Grosso do Sul no cenário da América Latina. Nosso Estado tem fronteiras importantes com o Paraguai e Bolívia, em uma grande extensão que é seca, onde temos um combate efetivo principalmente contra o tráfico de drogas, que vai para outros estados e países”, ressaltou Videira.

Além deste trabalho de sucesso, também foi mostrado no evento os bons índices do Estado contra os crimes de patrimônio. “Temos um trabalho desenvolvido no Estado com índices (criminalidade) que estão menores que média nacional. Discutir segurança pública em um evento e ambiente como este é fomentar boas práticas”, completou.

Videira ainda citou que o Estado tem papel fundamental na Rota Bioceânica, já que representa a porta de entrada do Brasil neste projeto. “Será um corredor que pode ser explorado pelo crime organizado, por isso precisa estar no nosso planejamento e radar. O tema já está em pauta e nós fazemos parte desta discussão”.

O painel ainda tratou de temas atuais como a PEC da Segurança Pública, assim como combate a crimes ambientais. Em Mato Grosso do Sul o trabalho tem feito um trabalho preventivo para evitar danos a biomas como Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica.

O debate reuniu especialistas e autoridades para discutir um dos principais desafios do país e contará também com a presença do deputado federal Mendonça Filho, relator da PEC da Segurança Pública na Câmara, e do secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá.

Iniciativa

Evento de renome internacional, o “Brazil Project” reúne lideranças brasileiras e a comunidade acadêmica da Harvard e do MIT para debater temas estratégicos para o futuro do país.

A edição de 2026 teve como eixo central os desafios institucionais do Brasil, com destaque para a segurança pública, o fortalecimento do Estado de Direito e a construção de um ambiente mais estável e previsível para o desenvolvimento nacional.

A iniciativa congrega um grupo seleto de participantes, incluindo estudantes das duas instituições e de outras universidades dos Estados Unidos, além de empreendedores, gestores públicos, atletas e pesquisadores.

Índices positivos

Mato Grosso do Sul ganha cada vez mais destaque pelos índices positivos no combate a criminalidade. Números que interferem diretamente na vida das pessoas. No ano passado houve redução de roubos e furtos e aumento histórico na apreensão de drogas.

O combate ao crime organizado na fronteira mostra o trabalho efetivo nas forças estaduais. No ano passado (2025) o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) alcançou a 2ª maior marca histórica desde a criação da unidade, com a apreensão de 196,5 toneladas de drogas apreendidas.

O volume supera o registrado em 2021, quando foram apreendidos 195.034 quilos de entorpecentes em Mato Grosso do Sul. Isto representa um aumento superior a 30% em relação a 2024, quando o DOF retirou de circulação 150 toneladas de drogas no Estado.

O maior volume histórico de apreensões foi registrado em 2020, com 264 toneladas, período marcado pelo auge da pandemia da Covid-19, que impactou diretamente a dinâmica do tráfico.

O primeiro trimestre de 2026 (janeiro a março) mostra que o trabalho continua em ascensão. Já foram apreendidos 94.887,61 quilos de drogas. Em comparação a 2023 (janeiro a março), no mesmo período, houve um crescimento de 87,71%, já que naquela época a apreensão foi de 50.549,73 kg.

Queda de crimes

Dados da Coordenadoria de Estatística da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontaram queda nos crimes de roubo e furto no período de janeiro a dezembro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

O levantamento indica que, em 2025, foram registrados 2.631 roubos em todo o Estado, frente a 3.130 ocorrências em 2024, o que representa uma redução de 15,9%. Entre as modalidades, o roubo seguido de morte apresentou a maior queda percentual, com variação de -23,5%. Na sequência aparecem o roubo ao comércio (-21,3%), o roubo em via urbana (-17,4%), o roubo de veículo (-11,5%) e o roubo em residência (-8,9%).

Os índices de furto também apresentaram redução no Estado. Em 2024, foram contabilizados 33.265 registros, enquanto em 2025 o total foi de 32.739 ocorrências, resultando em queda de 1,6%. O furto de veículo foi a modalidade com maior redução, com diminuição de 17,2%, seguido do furto em residência, que apresentou retração de 1,2%.

Este cenário positivo além de dar mais tranquilidade e segurança ao sul-mato-grossense, interfere diretamente na economia e atração de investimentos privados. A segurança pública é um dos critérios avaliados por grandes empresas antes de investir e construir grandes unidades no Estado, que trazem empregos, aumento de renda e oportunidades à população.

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