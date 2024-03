MS é destaque na gestão de recursos federais e execução de projetos e convênios

Divulgação

Mato Grosso do Sul é o estado com melhor desempenho na gestão de recursos federais para execução de projetos e convênios, e também aparece com destaque, em quarto lugar, na área de captação.

O ranking do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, aponta que o Estado obteve sucesso nas propostas apresentadas, além de utilizar de forma correta o aplicativo fiscal que contempla as mesmas, além de executar e concluir plenamente - e dentro do prazo – os projetos, que são alguns dos critérios para a análise.

O Estado também aparece em destaque no ranking nacional de captação de recursos da União, ocupando o quarto lugar – atrás apenas do Piauí, São Paulo e Minas Gerais.

“O Estado sempre aparece nos primeiros lugares, em gestão de convênios está no primeiro lugar, e além disso, também está em quarto a nível nacional, com apenas 79 municípios, entre os que tem mais captação em recursos da União. Nós captamos bem e executamos bem. A sociedade ganha por meio das entregas que a gente consegue propiciar”, disse Luiz Carlos Morente, coordenador estadual da Rede Parcerias.

A capacitação dos técnicos estaduais da área – de captação e gestão –, é a principal medida para que o desempenho de Mato Grosso do Sul alcance destaque nacional. “Nós iniciamos capacitações em parceria com a Escola de Governo, evoluímos o processo e fizemos parcerias. Assim mostramos o caminho da captação de recursos e melhoria da gestão dos convênios. Precisamos ser eficazes também nas entregas para a população”, pontuou Morente.

Os projetos e convênios contemplam todas as áreas, especialmente saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares, propostas voluntárias e participação em editais e chamadas públicas. A experiência de sucesso na capacitação dos servidores foi multiplicada e atualmente o Estado mantém parcerias para atender e contribuir com os 79 municípios, como parte das ações municipalistas.