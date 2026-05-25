MS é destaque nacional com melhores índices de aleitamento materno exclusivo

Além dos benefícios nutricionais, o leite materno contribui para o fortalecimento da imunidade / Divulgação/Governo de MS

Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhores índices de aleitamento materno exclusivo. Dados do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) de 2026 mostram que 64% das crianças menores de seis meses no Estado recebem exclusivamente leite materno, percentual acima da média nacional, de 57%.

O resultado representa ainda o 3º melhor desempenho do País e reforça os avanços das políticas públicas voltadas à primeira infância e o fortalecimento da APS (Atenção Primária à Saúde), com ações permanentes de incentivo à amamentação, acompanhamento das gestantes e qualificação das equipes de saúde em todo o Estado.

De acordo com a referência técnica em Aleitamento Materno e gerente da Rede de Bancos de Leite Humano da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Liliane Dias Tenório Rodrigues, o desempenho é resultado de um trabalho contínuo realizado em parceria com os municípios.

“Esse percentual demonstra o compromisso das equipes de saúde com o cuidado materno-infantil e o fortalecimento das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Mato Grosso do Sul vem consolidando uma rede de cuidado que começa no pré-natal e segue nos primeiros anos de vida da criança”, destaca Liliane.

Entre as estratégias adotadas no Estado estão a ampliação das ações da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, capacitações para profissionais da saúde e o fortalecimento do acompanhamento às mães durante o pré-natal e o pós-parto.

As unidades de saúde desempenham papel fundamental nesse processo, orientando sobre a importância do aleitamento exclusivo até os seis meses e apoiando as famílias nas dificuldades que podem surgir durante a amamentação.

Além dos benefícios nutricionais, o leite materno contribui para o fortalecimento da imunidade, prevenção de doenças e desenvolvimento saudável das crianças.

Mobilização reforça importância da doação de leite humano

Durante o mês de conscientização sobre a doação de leite humano, a SES também reforça a importância das doadoras para o atendimento de recém-nascidos prematuros e de baixo peso internados em unidades neonatais.

A Rede de Bancos de Leite Humano do Estado atua na coleta, processamento e distribuição do leite doado, garantindo suporte essencial para bebês que necessitam desse cuidado especializado.

“A doação de leite humano é um gesto de solidariedade que faz diferença na recuperação e no desenvolvimento de muitos recém-nascidos. Cada doação pode ajudar a salvar vidas”, ressalta Liliane.

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