MS entrega presentes para crianças pantaneiras e quilombolas

A Caixa Encantada partiu para uma jornada movida a amor e solidariedade, que começou na SAD (Secretaria de Estado de Administração), organizadora da ação solidária de Natal dos servidores do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A primeira-dama e madrinha da campanha, Mônica Riedel, e o secretário-adjunto de Estado de Administração, Roberto Gurgel, saíram de Campo Grande, no dia 10 de dezembro, com uma equipe para levar alegria às crianças do interior do Estado.



Foram dois meses de campanha, com engajamento de servidores, instituições parceiras e toda a sociedade que resultou em números recordes, com 74,2 mil brinquedos arrecadados, distribuídos entre 356 entidades cadastradas, em 44 municípios de Mato Grosso do Sul.



“Eu queria agradecer a todos que participaram! Essa campanha foi muito robusta, contou com a doação de servidores de todo o Estado e também de parceiros, tornando a Caixa Encantada ainda mais abrangente, com o diferencial de atender o interior do Estado”, afirmou Mônica Riedel.



Para compartilhar a magia do Natal, a viagem do Papai Noel começou por Jaraguari, com uma parada na comunidade Furnas do Dionísio, antes de seguir para o Pantanal. A comitiva foi recebida na comunidade quilombola em meio à paz do lugar e a hospitalidade das pessoas que têm o ritmo de vida de quem está conectado com as raízes do território.



Mônica Riedel e Roberto Gurgel foram acompanhados pelo comandante-geral e a subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato Garnes e coronel Neidy Centurião, para fazer a entrega de brinquedos a aproximadamente 60 crianças, estudantes da EM Dionísio Antônio Vieira.



“Agradecemos a oportunidade de poder ver nos olhos dessas crianças, essa alegria em receber presentes. Que bom que estamos aqui, hoje, vivenciando este momento! Ver essa ação da Caixa Encantada sendo concretizada, sendo colocada em prática a responsabilidade do trabalho de gestores e servidores públicos que agem com amor, empatia e cuidado, principalmente com as crianças que serão o futuro tanto aqui da comunidade Dionísio, quanto do Estado. Essa ação é brilhante! Parabéns e que ela possa se perpetuar!”, agradeceu o diretor da escola, Renildo dos Santos.



Seguindo viagem para compartilhar a magia do Natal, a Caixa Encantada chegou a Corumbá no dia 12 de dezembro. O Papai Noel trocou o trenó pelo barco do Corpo de Bombeiros e, na ausência das renas, foi recebido pela revoada de borboletas, trazendo os presentes para as crianças pantaneiras.



“Estamos em Corumbá para fazer as últimas entregas da Caixa Encantada pelo interior do Estado, depois de quatro meses entre planejamento, arrecadação e entrega dos presentes. Estar com a dona Mônica e a equipe em algumas cidades do interior foi importante para que, de maneira representativa, toda a população de MS se sinta abraçada pelo carinho e o espírito de solidariedade dos servidores públicos estaduais. Foram dias muito especiais e emocionantes! A presença do Papai Noel coroou o encantamento que a campanha propõe e ver a alegria das crianças, desde o Bioparque, passando por Furnas do Dionísio e chegando ao Moinho Cultural e ao Porto da Manga trouxe ainda mais gratidão e sentido para todos nós que participamos da Caixa Encantada. Um fechamento lindo!”, comentou Roberto Gurgel.



Na cidade pantaneira, a primeira parada foi durante o ensaio geral do Instituto Moinho Cultural Sul-americano que se preparava para a apresentação do Moinho In Concert, espetáculo em comemoração aos 20 anos da entidade que foi eleita a melhor ONG de cultura do Brasil em 2024. Na sede da instituição que fica no Porto Geral, às margens do rio Paraguai, 380 crianças atendidas pelo projeto sentiram a alegria da presença do bom velhinho e o espírito do Natal em forma de presente, amor e carinho.



Seguindo viagem para compa“Eu fiquei muito animada com a chegada do Papai Noel!”, alegrou-se a pequena Catarina Souza Amorim, de oito anos, uma das participantes do projeto Moinho Cultural. Quando ela soube que o Papai Noel teve ajuda de milhares de servidores públicos estaduais, ela quis deixar um recado especial para eles. “Eu acho que essas pessoas são muito legais. Obrigada por ajudar o Papai Noel! Eu estou muito feliz!”



Após receber o abraço apertado e o presente tão esperado, Eloel Araújo da Cruz Egues quis compartilhar a alegria que sentiu, como inspira a campanha. “Eu quero desejar um feliz Natal para todas as famílias, inclusive a do Papai Noel!”, disse o menino vestido de poesia e emoções, num misto de felicidade, gratidão e olhos sorridentes.



Para a diretora do Instituto Moinho Cultural, Márcia Rolon, a entrega da campanha às crianças atendidas pela instituição tem o potencial de restauração.



“A Caixa Encantada dentro do Moinho Cultural é extremamente importante porque desperta um encantamento que muitos deles perderam. Ficamos realmente emocionados, porque muitas das crianças aqui são de abrigo, outras a família não tem a capacidade de dar um presente simbólico e, para elas, ver que o Papai Noel existe é mágico! É o encanto que o Moinho propõe. Ainda mais no ensaio geral, eles todos de figurino, esse momento fez do nosso palco, um lugar encantado e mágico. Nós agradecemos de verdade! É um gesto simples, mas que faz com que esse momento seja incrivelmente inspirador e para sempre”, afirma emocionada a fundadora do projeto que leva arte à vida de centenas de crianças e jovens corumbaenses.



Caminho das águas



Navegando pelo Rio Paraguai, a comitiva da Caixa Encantada desembarcou no Porto da Manga, na manhã do dia 13. O transporte da equipe e dos presentes até a comunidade ribeirinha foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, utilizando a embarcação multimissão, que tem capacidade para transportar até 16 pessoas.



O subcomandante-geral do CBMMS, Coronel Adriano Noleto Rampazo participou da missão e falou sobre o apoio do CBMMS para realizar o sonho das crianças pantaneiras. “O Corpo de Bombeiros tem atuado muito nessa região, seja no combate aos incêndios florestais, seja no atendimento dessas comunidades, garantindo atendimento, transporte por terra ou aéreo médico, sempre que solicitado. Por isso, conhecemos bem essa realidade. Essa missão de hoje é um pouco diferente e, embora pareça simples, representa muito para essas crianças e para nós também. Poder contribuir para que elas tenham um Natal mais feliz, como toda criança merece, também é a missão do CBMMS”, disse.



A alegria das crianças com a presença do Papai Noel se mistura à beleza do Pantanal enchendo. Um sentimento de renovação e esperança de boas novas para um futuro próspero invade o coração de toda a comunidade.



“Nunca pensava que iam lembrar de nós. Estamos muito contentes! As crianças, as mães todas, estão muito contentes em receber a primeira-dama e todos que ajudaram nessa campanha. Eu falei para as crianças: ‘o Papai Noel vem trazer presentes pra vocês’ e muitos disseram: ‘não acredito!’ Então, foi um sonho para eles”, revela a presidente da Associação de Mulheres Extrativistas do Porto da Manga, Elizete Garcia.



Para Raissa Aparecida Maciel da Silva, moradora da comunidade e mãe da Alice, que saiu da sua cadeira de rodas direto para o colo do Papai Noel, o momento foi de muita emoção.



“Foi muito bom ter esse apoio de todo mundo do governo que escolheu a nossa comunidade de ribeirinhos para trazer o Papai Noel e os presentes para as crianças. Tão longe e eles vieram entregar! Esse ano o Natal vai ser diferente no Porto da Manga, porque o Papai Noel nunca veio aqui e hoje ele chegou. As crianças estão muito felizes por receber o presente da mão dele. Até em nós, adultos, dá uma alegria, porque nunca tivemos isso. No Natal, nós relembramos o nascimento de Jesus e todo mundo está feliz com todos os presentes. Isso traz muita esperança para as crianças. Quem já não acreditava, agora acredita. Encanta”, relata.



Incluindo crianças da cidade, do campo e das águas, a missão da Caixa Encantada termina com a felicidade de compartilhar sorrisos, esperança e fé na possibilidade de sempre recomeçar pelo sonho de uma criança, com a missão de promover a beleza da infância, estimulando a imaginação das crianças e o sentimento de pertencimento em todas as famílias sul-mato-grossenses.



“Pra mim é muito gratificante chegar ao final dessa campanha fazendo essa entrega simbólica aqui no Pantanal! Papai Noel veio de barco, que é a realidade aqui da região. Fazer um Natal de sonhos e encantamentos a todas essas crianças nos traz muita felicidade. Corumbá é uma cidade muito representativa, com a pluralidade da população pantaneira, da cidade, do campo, das águas, das comunidades indígenas e ribeirinhas, e todo esse movimento de união da campanha nos dá muito orgulho e faz o nosso sonho também. Nós sonhamos com um Mato Grosso do Sul melhor, que supera as adversidades, inclui as pessoas e enxerga a todos. Desejamos um feliz Natal a todas as famílias sul-mato-grossenses!”, conclui Mônica Riedel, após liderar a maratona que espalhou magia por todo o Estado e teve a linha de chegada sob o esplendor de um Pantanal que se refaz com a força das águas e o vigor de sua gente.