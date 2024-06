MS está com oportunidades de emprego com salários de até R$ 8 mil

Divulgação

Neste início de junho, para propor dinamicidade aos processos seletivos e aproximar empresas contratantes e candidatos que estão em busca de empregos, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul organiza nesta terça-feira (4) mais um o Feirão da Empregabilidade.



Estarão presentes as equipes de recrutamento de sete empresas nos segmentos de construção de casas, rede de supermercados, farmácia, couros, franquia de restaurantes, transportes e locação de máquinas e construção civil.



São 154 oportunidades nas áreas de Serviços, Indústria, Construção Civil e Comércio, além das mais de 1,6 mil oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas.



Em destaque, há uma vaga para engenheiro eletricista em Sidrolândia, exigindo curso superior completo em Engenharia Elétrica e seis meses de experiência. O salário oferecido é de 8 mil. O contratado terá direito a alojamento, assistência médica, seguro de vida, alimentação e despesa de viagem por conta do empregador.



Vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Funtrab, alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Governo de Mato Grosso do Sul que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como intermediadora entre o trabalhador e a vaga.



O Feirão acontece no piso térreo da Funtrab, na rua 13 de maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 8h às 11h. Interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho para se cadastrar.