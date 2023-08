"MS está em franco desenvolvimento e abrindo novas oportunidades" Diz Governador em palestra

O governador Eduardo Riedel apresentou uma palestra nesta quarta-feira (16) aos militares-alunos da Eceme (Escola de Comando e Estado Maior do Exército), que estão visitando a Capital. Ele apresentou as principais ações da gestão estadual e destacou que Mato Grosso do Sul está em franco desenvolvimento, com novas oportunidades à população, dispondo de uma política inclusiva, que busca o bem-estar das pessoas.

“Temos hoje um Estado que tem atraído pessoas e novos negócios, em franco desenvolvimento. Isto gera muitas oportunidades. Estamos passando por um processo de industrialização forte, com diversificação da economia. Para isto o poder público precisa ter capacidade de investir e dar o devido suporte”.

Riedel destacou que sua gestão é baseada em quatro eixos centrais para tornar o Estado próspero, inclusivo, verde e digital. “Recebemos o investimento privado de R$ 67 bilhões, para isto criamos um ambiente positivo de negócios, gerando emprego e renda. No entanto precisamos ser inclusivos, levando educação e qualificação para quem precisa”.

O governador disse aos militares que outro foco principal é tornar o Estado digital, para oferecer serviços mais céleres e efetivos à população. “Nosso foco é promover a digitalização de todos os processos tanto dos serviços, como do trabalho interno. Ainda temos a infovia digital, que vai levar fibra ótica as 79 cidades”.

Ele citou na palestra o cuidado com o meio ambiente, promovendo um desenvolvimento sustentável. “Meio ambiente não é inimigo de desenvolvimento e vice-versa. Para fazer uma nova política ambiental tratamos do balanço de carbono, garantia de biodiversidade e água”.

O secretário de Governo e Gestão Estratégico, Pedro Caravina, também fez uma apresentação das principais ações da sua pasta. Ele citou o contrato de gestão com todas as secretarias, fixando as metas do ano, assim como a transformação digital dentro do Estado. “Caminhamos para um processo eletrônico sem papel e teremos uma plataforma única de serviço, gerando eficiência e agilidade”.

Caravina ainda revelou os projetos de PPP (Parceria Público-Privada) nas áreas de rodovias, infovia digital, energia solar e dos parques do Estado, além de um novo modelo de municipalismo. “Vamos atender os municípios em três eixos importantes, na educação, saúde e pavimentação das vias urbanas”.

Durante o evento que aconteceu no auditório do Bioparque Pantanal, o major Antônio Aécio Silva Sousa, que faz parte do grupo dos alunos-militares, prestou uma homenagem ao governador pela apresentação do painel político econômico do Estado.

Evento

O grupo de 35 oficiais do Exército Brasileiros, sendo dois instrutores e 33 alunos da Eceme (Escola de Comando e Estado Maior do Exército) estão visitando Mato Grosso do Sul entre os dias 12 a 17 de agosto, para conhecer as áreas de abrangência do CMO (Comando Militar do Oeste).

Nesta viagem eles terão um dia de estudos e palestras sobre a situação econômica, política e social do Estado, que faz parte do curso de formação. Esta capacitação é para majores e tenentes-coronéis com mais de 20 anos de serviço, que estão se preparando para assumirem postos de chefia militar no mais alto nível do Exército.

“Além de verem a parte operacional militar, paralelamente ampliam seu conhecimento de Brasil em relação a gestão e ambiente do País. Esta viagem de estudo ao Mato Grosso do Sul mostra que aqui é um exemplo de desenvolvimento e planejamento, com visão estratégica. Os jovens buscam nestas viagens conhecer toda esta estrutura”, afirmou o comandante Militar do Oeste, o general Luiz Fernando Estorilho Baganha.