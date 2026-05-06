MS forma multiplicadores para fortalecer cuidado à saúde infantil

Divulgação/Governo de MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) promoveu uma capacitação voltada à formação de multiplicadores na estratégia de AIDPI (Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância). A ação reuniu médicos e enfermeiros de 17 municípios de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de qualificar o atendimento e fortalecer o cuidado à saúde da criança na atenção primária.

Ao todo, participam da formação 8 médicos e 9 enfermeiros dos municípios de Amambai, Bandeirantes, Bela Vista, Campo Grande, Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Miranda, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia e Tacuru.

Formação para multiplicar conhecimento

A capacitação é voltada para profissionais que já passaram pelo curso operacional e agora se preparam para replicar o conhecimento em seus territórios.

Segundo o assessor técnico do Ministério da Saúde, Jaime Valencia, a proposta é ampliar o alcance da metodologia.

“Estamos com profissionais da atenção básica, médicos e enfermeiros, realizando um curso de capacitação para que eles se tornem multiplicadores da atenção integrada às doenças prevalentes da infância. Essa iniciativa, da OMS (Organização Mundial da Saúde), apoiada pelo Ministério da Saúde, é voltada para qualificar o atendimento na atenção primária”, explica.

Ele destaca que o objetivo vai além da prática individual. “Agora, esses profissionais passam a capacitar as equipes de saúde em seus municípios, principalmente médicos e enfermeiros, garantindo que a estratégia seja aplicada de forma ampliada, e não apenas nas unidades onde atuam”.

A gerente de Atenção Integral à Saúde da Criança da SES, Cristiana Schulz, reforça o alcance da formação no Estado.

“A formação de multiplicadores na estratégia AIDPI é fundamental para ampliar o alcance e a qualidade do cuidado à saúde da criança em nosso estado. Ao capacitar profissionais que se tornam referências em seus territórios, garantimos a disseminação do conhecimento de forma contínua, fortalecendo a atenção primária e qualificando o manejo das principais causas de adoecimento e mortalidade infantil”, afirma.

Segundo ela, o impacto é direto nos indicadores de saúde. “Essa estratégia promove cuidado integral, oportuno e baseado em evidências, impactando diretamente na redução de agravos e na melhoria dos indicadores de saúde infantil”.

Padronização do atendimento e mais qualidade no cuidado

Um dos principais pilares da formação é a padronização das condutas clínicas, com base em evidências científicas.

“É fundamental padronizar o atendimento, para que todos os profissionais atuem da mesma forma, com as mesmas orientações e condutas. A estratégia permite identificar sinais de risco, orientar corretamente os cuidadores e garantir o tratamento adequado, seja ele medicamentoso ou não”, reforça Jaime.

A proposta também inclui o acompanhamento das famílias. “É importante orientar a mãe ou responsável sobre os cuidados em casa e quando procurar novamente a unidade de saúde”, completa.

Experiência que se transforma em prática

Para os participantes, a formação representa uma oportunidade de qualificação e de fortalecimento da prática profissional.

O médico de família e comunidade do município de Dourados, Arthur Dayrell ressalta a importância da iniciativa para a rede de saúde.

“Essa capacitação permite que, futuramente, possamos replicar esse método para outros profissionais da rede. É fundamental que a gestão ofereça essas oportunidades, porque os profissionais capacitados conseguem levar esse conhecimento para as equipes e para o dia a dia da assistência”, afirma.

Ele destaca ainda a relevância da padronização. “As condutas apresentadas são baseadas em evidências científicas e recomendações do Ministério da Saúde. Isso garante que crianças, especialmente de 2 meses a 5 anos, recebam um atendimento mais uniforme, sem variações entre profissionais”.

Impacto direto no atendimento à população

Na prática, a estratégia contribui para melhorar a avaliação e o manejo das principais demandas atendidas nas unidades básicas.

A enfermeira Jessica Monteiro que atua em São Gabriel do Oeste, destaca que a formação fortalece a qualidade do atendimento.

“A padronização melhora o cuidado ao paciente, garantindo que todos os profissionais tenham a mesma atuação diante de um quadro. Isso traz mais segurança e qualidade na assistência”.

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