10 de Setembro de 2025 • 19:57

MS fortalece Trainee em Gestão Pública com formação e encontros

O encontro tem como objetivo apoiar quem atua na condução de equipes a desenvolver práticas de gestão

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 18:16

Padronização das formações também é uma prioridade / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Motriz, realiza em setembro dois importantes encontros voltados ao fortalecimento da formação de lideranças públicas no Estado. Nesta quarta-feira (10), acontece a primeira edição da formação 'Desenvolver para Liderar: Formação em Gestão de Pessoas', direcionada a gestores e lideranças públicas.

Realizado na Fundação Escola de Governo de MS, em Campo Grande, o encontro tem como objetivo apoiar quem atua na condução de equipes a desenvolver práticas de gestão mais inclusivas, humanas e efetivas. A programação inclui momentos de escuta, troca de experiências e aprofundamento em temas como liderança adaptativa, inclusiva e que desenvolve pessoas.

Na sequência, quinta (11) e sexta-feira (12), também em Campo Grande, será realizado o Encontro Regional do Programa Trainee de Gestão Pública. A atividade reunirá trainees, facilitadores e convidados para dois dias de diálogos inspiradores, trocas de experiências e atividades práticas, com foco em aproximar pessoas, territórios e propósitos.

Entre os destaques da programação estão as oficinas de comunicação assertiva e feedback, gestão com evidências, indicadores e monitoramento, além de uma visita ao Bioparque Pantanal.

De acordo com a organização, a padronização das formações também é uma prioridade nesta etapa. Para isso, todos os facilitadores contarão com uma apresentação base, construída com a identidade visual da Motriz, garantindo alinhamento e consistência em todos os encontros.

Com essas ações, o Governo de Mato Grosso do Sul reforça o compromisso de preparar novas lideranças e gestores públicos, fortalecendo a capacidade de resposta às demandas sociais e promovendo serviços de qualidade para a população sul-mato-grossense.

*Com informações da Comunicação Governo de MS

