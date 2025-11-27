MS inicia licitação para recuperar ponte sobre o rio Paraguai

A intervenção está orçada em R$ 11,7 milhões e vão revitalizar a principal via de acesso para Corumbá
O Governo de Mato Grosso do Sul abriu o processo de licitação para obras de recuperação da ponte sobre o rio Paraguai, na rodovia BR-262, em Corumbá. A intervenção está orçada em R$ 11,7 milhões e vão revitalizar a principal via de acesso para o município pantaneiro.
As obras marcam mais um passo do Governo de Mato Grosso do Sul para reforçar a infraestrutura logística na região pantaneira, essencial para o transporte de cargas e circulação de moradores.
Para o secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, a intervenção é estratégica para garantir segurança e fluidez no tráfego. "A ponte sobre o rio Paraguai é um dos corredores mais importantes do Estado. Nossa prioridade é assegurar que ela continue desempenhando esse papel com segurança e eficiência", afirmou.
Com o processo, o Governo do Estado busca garantir a durabilidade da estrutura, preservar a segurança dos usuários e manter a conectividade logística em uma das regiões mais importantes de Mato Grosso do Sul.
A abertura das propostas está marcada para 15 de dezembro de 2026, às 9h30 (horário local), no portal eletrônico Ekronos. O edital completo e seus anexos estão disponíveis nos sites oficiais da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Atenção
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5
Economia
Boletim semanal aponta recuo por maior oferta e altas para mamão e batata inglesa
Cidades
Instalação ocorre na confluência com o Rio Miranda e integra ação conjunta de institutos e Polícia Ambiental
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS