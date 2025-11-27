Acessibilidade

27 de Novembro de 2025 • 13:54

Corumbá

MS inicia licitação para recuperar ponte sobre o rio Paraguai

A intervenção está orçada em R$ 11,7 milhões e vão revitalizar a principal via de acesso para Corumbá

Da redação

Publicado em 27/11/2025 às 09:24

O Governo de Mato Grosso do Sul abriu o processo de licitação para obras de recuperação da ponte sobre o rio Paraguai, na rodovia BR-262, em Corumbá. A intervenção está orçada em R$ 11,7 milhões e vão revitalizar a principal via de acesso para o município pantaneiro.

As obras marcam mais um passo do Governo de Mato Grosso do Sul para reforçar a infraestrutura logística na região pantaneira, essencial para o transporte de cargas e circulação de moradores.

Para o secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, a intervenção é estratégica para garantir segurança e fluidez no tráfego. "A ponte sobre o rio Paraguai é um dos corredores mais importantes do Estado. Nossa prioridade é assegurar que ela continue desempenhando esse papel com segurança e eficiência", afirmou.

Com o processo, o Governo do Estado busca garantir a durabilidade da estrutura, preservar a segurança dos usuários e manter a conectividade logística em uma das regiões mais importantes de Mato Grosso do Sul.

A abertura das propostas está marcada para 15 de dezembro de 2026, às 9h30 (horário local), no portal eletrônico Ekronos. O edital completo e seus anexos estão disponíveis nos sites oficiais da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

