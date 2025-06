MS intensifica ações após contabilizar 150 casos de brucelose humana

O curso teve como objetivo fortalecer a vigilância / Governo de MS/Divulgação

“É uma doença pouco conhecida, capaz de causar quadros polimórficos, de sintomas inespecíficos, que podem afetar qualquer órgão ou sistema do corpo. Ainda há pouca informação disponível sobre ela, especialmente no contexto da saúde humana no Brasil”, explicou a gerente técnica das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da SES, Jacqueline Romero.

Com 150 casos registrados nos últimos cinco anos em Mato Grosso do Sul, a brucelose humana, uma doença infecciosa bacteriana de baixa notificação e diagnóstico complexo, motivou uma capacitação intensiva promovida pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com o Ministério da Saúde. O curso foi realizado de 23 a 25 de junho, na Escola de Saúde Pública, em Campo Grande, e teve como objetivo fortalecer a vigilância, prevenção e controle da doença no estado.

A capacitação integra uma estratégia maior de enfrentamento da doença, preparando os profissionais de saúde que atuam nos municípios a reconhecerem sinais da brucelose, ampliando a capacidade diagnóstica e reduzindo subnotificações.

“Estamos investindo na sensibilização dos profissionais da linha de frente para que a brucelose entre na lista de hipóteses diagnósticas e, assim, possamos reduzir subnotificações e ampliar o controle dessa zoonose”, destacou Jacqueline.

Doença endêmica requer atenção e vigilância

Endêmica em várias regiões, a brucelose é uma zoonose com impacto potencial em diversos sistemas do corpo, representando risco elevado para profissionais da área rural, veterinários, trabalhadores de frigoríficos, pessoas com baixa imunidade e gestantes. Por isso, o treinamento também orientou medidas de biossegurança e vigilância que possam minimizar os riscos de transmissão.

O consultor técnico do Ministério da Saúde, Marcelo Segalerba Bourdette, reforçou durante o curso que a brucelose é uma infecção bacteriana amplamente distribuída em diversos países e presente no Brasil, tanto em animais quanto em humanos, exigindo atenção contínua das equipes de saúde. A SES reforça que o enfrentamento da brucelose humana é prioridade para o fortalecimento da vigilância em saúde única (animal, humana e ambiental) no estado, destacando a importância do diagnóstico precoce, da notificação e do manejo adequado para prevenir complicações e reduzir riscos à saúde da população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!