MS intensifica combate ao tráfico de pessoas com Seminário Estadual

Encontro fortalece estratégias de combate ao crime que afeta milhares de pessoas / Divulgação

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) realizaram nesta terça-feira (30) o I Seminário Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O evento, sediado em Campo Grande, teve como objetivo discutir estratégias para combater esse crime que atinge milhares de pessoas no Brasil e no mundo.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou que o evento é um passo crucial na luta contra o tráfico de pessoas. “Mato Grosso do Sul tem se destacado em ações preventivas e integradas, e a realização deste encontro reforça nosso compromisso em proteger os direitos humanos e combater este crime hediondo em pleno século XXI”, afirma.

O tráfico humano, grave violação dos direitos humanos, envolve o recrutamento e exploração de pessoas por meio de coerção e engano, se manifestando de diversas formas, incluindo abuso sexual, trabalho forçado e remoção de órgãos. Mato Grosso do Sul foi escolhido como sede devido ao seu destaque em ações de enfrentamento e prevenção, promovendo atuações coordenadas entre os governos estadual e federal e a sociedade civil.

"A integração de todas as instituições nesse combate é um motivo de comemoração neste momento. Temos importantes fronteiras com Paraguai e Bolívia, muitas pessoas vêm para o território brasileiro por essas vias. Ações como as de hoje, além de capacitar as nossas forças de segurança na ponta, alinhamos políticas para o enfrentamento desse grave crime”, destacou o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

Videira ainda enfatizou a relevância do seminário no contexto estadual. “Temos um estado crescente e muita gente vem em busca de emprego, mas também muitas são aliciadas. Precisamos enfrentar essa situação capacitando nossas equipes, porque o tráfico de drogas, de pessoas, tem um reflexo além das nossas divisas, dos grandes centros, onde principalmente essas pessoas mais vulneráveis são transportadas, levadas”, ressalta o secretário.

Dados do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Cetrap/MS) revelam a gravidade dessa situação. Mato Grosso do Sul é o 3º estado com maior número de casos, principalmente relacionados ao trabalho escravo. Globalmente, o tráfico humano é a 3ª atividade ilegal mais lucrativa, movimentando mais de 30 bilhões de dólares anualmente. No Brasil, foram registradas mais de 5 mil denúncias entre 2012 e 2019, mas a suposição é de que os números reais sejam ainda maiores devido à falta de um sistema unificado de coleta de dados.

Conforme o vice-governador Barbosinha, a mudança deste cenário em MS vem acontecendo pela colaboração entre diferentes níveis de governo. “A parceria entre governo federal, estados e municípios é essencial para o sucesso das ações de combate ao tráfico de pessoas. Assim, criamos uma rede sólida de proteção e combate, garantindo ainda mais segurança para todos”, afirma.

O seminário também teve como foco sensibilizar a população e fortalecer a rede de combate ao tráfico de pessoas. Além das palestras e debates com a participação de especialistas, representantes de diversas instituições e órgãos governamentais, foram discutidas boas práticas e estratégias para melhorar a identificação e enfrentamento desse crime.

“Com essa troca de experiências e conhecimentos, Mato Grosso do Sul se prepara para intensificar suas ações e consolidar-se como referência nacional na luta contra o tráfico de pessoas”, finaliza o vice-governador Barbosinha.

*Com informações da Comunicação Vice-governadoria