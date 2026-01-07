Acessibilidade

07 de Janeiro de 2026 • 18:06

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

MS Intensifica vacinação para manter vigilância ativa contra o sarampo

Durante o ano, a SES manteve o abastecimento regular das vacinas que protegem contra o sarampo, assegurando a continuidade da imunização na rede pública

Da redação

Publicado em 07/01/2026 às 16:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O sarampo é uma doença altamente transmissível, e por isso exige atenção permanente / Divulgação/Governo de MS

Ao longo de 2025, Mato Grosso do Sul reforçou as ações de prevenção e vigilância contra o sarampo, com foco na ampliação da cobertura vacinal, no monitoramento permanente das doenças exantemáticas e no fortalecimento da resposta dos serviços de saúde em todo o Estado. As iniciativas foram coordenadas pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) e executadas em articulação com os municípios.

Durante o ano, a SES manteve o abastecimento regular das vacinas que protegem contra o sarampo, assegurando a continuidade da imunização na rede pública. Durante o segundo semestre, O Estado seguiu as diretrizes do Ministério da Saúde e reforçou as estratégias de proteção da população, com a implementação da “dose zero”, que garante uma proteção adicional para as crianças de 6 a 11 meses.

O trabalho contínuo de mobilização e busca ativa contribuiu para que Mato Grosso do Sul alcançasse, até outubro, cobertura de 97,16% na primeira dose da vacina Tríplice Viral e 83,65% na segunda dose. Os dados refletem o esforço conjunto de Estado e municípios para ampliar o acesso à vacinação e reduzir riscos de reintrodução da doença.

Além da vacinação de rotina, a SES promoveu ações de intensificação ao longo do ano, com destaque para a campanha estadual “MS Vacina Mais: Sarampo”, que mobilizou os 79 municípios sul-mato-grossenses. A estratégia ampliou a vacinação para diferentes faixas etárias e fortaleceu o acesso da população por meio de ações como busca ativa de não vacinados e varreduras nos territórios, garantindo maior alcance da imunização.

De acordo com o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, o foco em 2025 foi antecipar riscos e fortalecer a vigilância. “O sarampo é uma doença altamente transmissível, e por isso exige atenção permanente. O Estado atuou de forma preventiva, fortalecendo a vacinação e a capacidade de resposta dos serviços de saúde para manter a população protegida”, destacou.

A gerente de Doenças Agudas e Exantemáticas da SES, Jakeline Miranda, ressalta que o trabalho contínuo de vigilância garantiu a manutenção do cenário epidemiológico favorável no Estado. “Em 2025, Mato Grosso do Sul não registrou nenhum caso confirmado de sarampo. Ao todo, foram 108 casos notificados, sendo 105 descartados e três ainda em investigação. Esses números refletem a eficiência da vigilância ativa e da resposta rápida das equipes de saúde diante de qualquer suspeita”, afirmou.

Paralelamente, a SES investiu na qualificação das equipes de saúde, com capacitações presenciais e virtuais, alinhamento de protocolos e apoio técnico aos municípios. As ações fortaleceram o monitoramento de casos suspeitos e a resposta rápida diante de qualquer sinal de circulação do vírus.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

MS prorroga prazo para pagamento à vista do IPVA 2026

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Prejuízo e risco

Acidentes derrubam um poste a cada três dias em Mato Grosso do Sul

Dados da Energisa apontam 114 colisões com postes em 2025, com média de custo de R$ 8,2 mil por ocorrência, de responsabilidade do condutor

Infraestrutura

 Aquidauana intensifica manutenção de ruas sem pavimentação em bairros da cidade

Publicidade

Transporte

Governo planeja novo aeródromo para Aquidauana já em 2026

ÚLTIMAS

Lei Maria da Penha

Polícia Civil prende homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

Indivíduo de 41 anos foi detido após ameaçar companheira e usar crianças para enviar mensagens; caso foi julgado em plantão judicial

Memória

Aquidauana se despede de Nilce Yolanda Andrade Quelho

Culto fúnebre será realizado na tarde na Capela da Pax Universal

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo