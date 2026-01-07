MS Intensifica vacinação para manter vigilância ativa contra o sarampo

O sarampo é uma doença altamente transmissível, e por isso exige atenção permanente / Divulgação/Governo de MS

Ao longo de 2025, Mato Grosso do Sul reforçou as ações de prevenção e vigilância contra o sarampo, com foco na ampliação da cobertura vacinal, no monitoramento permanente das doenças exantemáticas e no fortalecimento da resposta dos serviços de saúde em todo o Estado. As iniciativas foram coordenadas pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) e executadas em articulação com os municípios.

Durante o ano, a SES manteve o abastecimento regular das vacinas que protegem contra o sarampo, assegurando a continuidade da imunização na rede pública. Durante o segundo semestre, O Estado seguiu as diretrizes do Ministério da Saúde e reforçou as estratégias de proteção da população, com a implementação da “dose zero”, que garante uma proteção adicional para as crianças de 6 a 11 meses.

O trabalho contínuo de mobilização e busca ativa contribuiu para que Mato Grosso do Sul alcançasse, até outubro, cobertura de 97,16% na primeira dose da vacina Tríplice Viral e 83,65% na segunda dose. Os dados refletem o esforço conjunto de Estado e municípios para ampliar o acesso à vacinação e reduzir riscos de reintrodução da doença.

Além da vacinação de rotina, a SES promoveu ações de intensificação ao longo do ano, com destaque para a campanha estadual “MS Vacina Mais: Sarampo”, que mobilizou os 79 municípios sul-mato-grossenses. A estratégia ampliou a vacinação para diferentes faixas etárias e fortaleceu o acesso da população por meio de ações como busca ativa de não vacinados e varreduras nos territórios, garantindo maior alcance da imunização.

De acordo com o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, o foco em 2025 foi antecipar riscos e fortalecer a vigilância. “O sarampo é uma doença altamente transmissível, e por isso exige atenção permanente. O Estado atuou de forma preventiva, fortalecendo a vacinação e a capacidade de resposta dos serviços de saúde para manter a população protegida”, destacou.

A gerente de Doenças Agudas e Exantemáticas da SES, Jakeline Miranda, ressalta que o trabalho contínuo de vigilância garantiu a manutenção do cenário epidemiológico favorável no Estado. “Em 2025, Mato Grosso do Sul não registrou nenhum caso confirmado de sarampo. Ao todo, foram 108 casos notificados, sendo 105 descartados e três ainda em investigação. Esses números refletem a eficiência da vigilância ativa e da resposta rápida das equipes de saúde diante de qualquer suspeita”, afirmou.

Paralelamente, a SES investiu na qualificação das equipes de saúde, com capacitações presenciais e virtuais, alinhamento de protocolos e apoio técnico aos municípios. As ações fortaleceram o monitoramento de casos suspeitos e a resposta rápida diante de qualquer sinal de circulação do vírus.

