Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 12:10

Buscar

Últimas notícias
X
Modernização

MS já emitiu 500 mil novos modelos de identidades

Número é 17% da população estadual

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 07:27

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Maria Ester Rossoni, PCI

Mato Grosso do Sul alcançou, no final do mês de agosto, a marca de 500 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas em todo o Estado. O número representa 17% da população estadual, conquista que reforça a política de modernização da identificação civil conduzida pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e pela Polícia Científica, por meio do Instituto de Identificação.

De acordo com o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Mato Grosso do Sul chegou em 2025 a marca de 2.924.631 habitantes. Assim, os 500 mil documentos equivalem a 17% da população já atendida, um percentual expressivo considerando que o prazo nacional para a substituição total das identidades vai até 2032.

Somente em 2024, foram emitidas 288.766 CINs, um aumento de 70,14% em relação a 2023. Em 2025, o ritmo continuou acelerado: até julho, foram mais de 183 mil documentos expedidos, quase 40% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

A rede de atendimento também foi fortalecida, com 91 postos de identificação em funcionamento, garantindo cobertura nos 79 municípios sul-mato-grossenses. Entre as inovações, estão o atendimento aos sábados em Campo Grande e a criação da Agência Integrada Sejusp/Detran-MS.

A CIN adota o CPF como número único e pode reunir dados como título de eleitor, CNH e carteira de trabalho. Além disso, traz recursos tecnológicos contra fraudes, como QR Code e zona de leitura mecanizada (MRZ). A primeira via é gratuita e também está disponível em formato digital no aplicativo Gov.br.
Essa transformação já é percebida pela população. Para Erci Moraes, auxiliar de serviços gerais, o novo documento trouxe praticidade. "Eu fiz meu novo RG logo no início, foi muito fácil o agendamento, fiz na mesma semana. Pra mim ele facilita tudo porque é um documento só, você pede um documento e tem tudo ali".

"Ultrapassar meio milhão de documentos em tão pouco tempo mostra a confiança da população em nosso trabalho. Esse resultado simboliza cidadania, inclusão e o compromisso da Polícia Científica em oferecer serviços modernos e acessíveis a todos os sul-mato-grossenses", destacou o coordenador-geral de Perícias, José de Anchiêta Souza Silva.

O diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira Freitas, reforçou o empenho das equipes. "Essa conquista é resultado do trabalho coletivo de nossos servidores e da expansão dos postos em todo o Estado. Seguiremos avançando para que cada sul-mato-grossense tenha sua identidade atualizada até 2032".

Com meio milhão de documentos emitidos em menos de dois anos, Mato Grosso do Sul consolida sua posição de destaque no cenário nacional. O avanço representa não apenas modernização administrativa, mas sobretudo inclusão social e fortalecimento da cidadania.

Serviço

Os agendamentos para emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional) em Mato Grosso do Sul são feitos exclusivamente pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br. A agenda é liberada no dia 30 de cada mês, permitindo que o cidadão escolha data, horário e local de atendimento nos postos de identificação em todo o Estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Sorte

Bolão de MS ganha mais de R$ 4,2 milhões na Lotofácil da Independência

Justiça

Homem é condenado a 24 anos por homicídio e tentativa de matar PM na Capital

Geral

Seguro-defeso terá novas regras a partir de outubro

Propostas buscam prevenir violência digital e incentivar turismo feminino seguro em MS

Dupla é indiciada por mentir sobre roubo na BR-262 para aplicar golpe do seguro

Corumbá recebe doação de suportes para descarte seguro de materiais perfurocortantes

Geral

Magistradas de MS participam de encontro do CNJ sobre jovens em acolhimento

Publicidade

Geral

TCE-MS suspende licitação de R$ 94 milhões da Agepen

ÚLTIMAS

SES

Novo modelo de financiamento a hospitais em MS fortalece unidades

Ação tem mirado na redução de filas no SUS

Trânsito

Caminhonete atinge muro de comércio no centro de Aquidauana (vídeo)

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecida

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo