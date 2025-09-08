MS já emitiu 500 mil novos modelos de identidades

Número é 17% da população estadual
Maria Ester Rossoni, PCI
Mato Grosso do Sul alcançou, no final do mês de agosto, a marca de 500 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas em todo o Estado. O número representa 17% da população estadual, conquista que reforça a política de modernização da identificação civil conduzida pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e pela Polícia Científica, por meio do Instituto de Identificação.
De acordo com o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Mato Grosso do Sul chegou em 2025 a marca de 2.924.631 habitantes. Assim, os 500 mil documentos equivalem a 17% da população já atendida, um percentual expressivo considerando que o prazo nacional para a substituição total das identidades vai até 2032.
Somente em 2024, foram emitidas 288.766 CINs, um aumento de 70,14% em relação a 2023. Em 2025, o ritmo continuou acelerado: até julho, foram mais de 183 mil documentos expedidos, quase 40% a mais do que no mesmo período do ano anterior.
A rede de atendimento também foi fortalecida, com 91 postos de identificação em funcionamento, garantindo cobertura nos 79 municípios sul-mato-grossenses. Entre as inovações, estão o atendimento aos sábados em Campo Grande e a criação da Agência Integrada Sejusp/Detran-MS.
A CIN adota o CPF como número único e pode reunir dados como título de eleitor, CNH e carteira de trabalho. Além disso, traz recursos tecnológicos contra fraudes, como QR Code e zona de leitura mecanizada (MRZ). A primeira via é gratuita e também está disponível em formato digital no aplicativo Gov.br.
Essa transformação já é percebida pela população. Para Erci Moraes, auxiliar de serviços gerais, o novo documento trouxe praticidade. "Eu fiz meu novo RG logo no início, foi muito fácil o agendamento, fiz na mesma semana. Pra mim ele facilita tudo porque é um documento só, você pede um documento e tem tudo ali".
"Ultrapassar meio milhão de documentos em tão pouco tempo mostra a confiança da população em nosso trabalho. Esse resultado simboliza cidadania, inclusão e o compromisso da Polícia Científica em oferecer serviços modernos e acessíveis a todos os sul-mato-grossenses", destacou o coordenador-geral de Perícias, José de Anchiêta Souza Silva.
O diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira Freitas, reforçou o empenho das equipes. "Essa conquista é resultado do trabalho coletivo de nossos servidores e da expansão dos postos em todo o Estado. Seguiremos avançando para que cada sul-mato-grossense tenha sua identidade atualizada até 2032".
Com meio milhão de documentos emitidos em menos de dois anos, Mato Grosso do Sul consolida sua posição de destaque no cenário nacional. O avanço representa não apenas modernização administrativa, mas sobretudo inclusão social e fortalecimento da cidadania.
Serviço
Os agendamentos para emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional) em Mato Grosso do Sul são feitos exclusivamente pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br. A agenda é liberada no dia 30 de cada mês, permitindo que o cidadão escolha data, horário e local de atendimento nos postos de identificação em todo o Estado.
