29 de Setembro de 2025 • 13:23

Solidariedade

MS lança campanha para arrecadação de brinquedos

O evento de abertura será realizado no auditório do Bioparque Pantanal, às 14h

Da redação

Publicado em 29/09/2025 às 11:15

Bruno Rezende

O Governo de Mato Grosso do Sul lança na quarta-feira, 1º de outubro, a campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!”, iniciativa coordenada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD) e que tem como madrinha a primeira-dama Mônica Riedel. O evento de abertura será realizado no auditório do Bioparque Pantanal, às 14h.

Em 2025, a campanha completa dez anos e contará com arrecadação de brinquedos até 19 de novembro, em todos os órgãos do Governo do Estado e instituições parceiras. Ao todo, 17 entidades participam da ação neste ano.

Segundo a primeira-dama, a mobilização tem como objetivo envolver servidores e sociedade civil na coleta de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. O secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, destacou que campanhas como a “Caixa Encantada” e o “Seu Abraço Aquece” reforçam o compromisso dos servidores públicos em atender às demandas sociais por meio de iniciativas coletivas.

Doações

A primeira arrecadação será no dia 12 de outubro, durante o evento “MS ao Vivo”, onde o público poderá doar brinquedos novos ou em bom estado. Outra etapa ocorrerá na retirada dos kits da 3ª edição da Corrida dos Poderes, nos dias 21 e 22 de outubro, quando cerca de 4.200 brinquedos devem ser entregues pelos atletas inscritos.

Na edição de 2024, a campanha arrecadou mais de 74 mil brinquedos, distribuídos entre 356 entidades filantrópicas em 44 municípios de Mato Grosso do Sul.

Para 2025, as entidades interessadas em receber doações devem se cadastrar no site oficial da campanha (www.caixaencantada.ms.gov.br) entre os dias 2 e 24 de outubro, preenchendo o formulário on-line.

