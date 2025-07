MS lança licitação para ciclovia na Estrada Parque de Piraputanga

Estrada Parque de Piraputanga / Prefeitura de Aquidauana

O Governo de Mato Grosso do Sul deu um passo importante rumo à valorização do turismo sustentável e da mobilidade segura na região de Aquidauana. Nesta quinta-feira (3), foi publicado no Diário Oficial do Estado (edição nº 11.874) o edital de licitação COE 049/2025-DLO/AGESUL, que prevê a contratação de empresa especializada para elaborar o EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental) e o projeto executivo de engenharia para implantação de uma ciclovia na Estrada Parque, no trecho da rodovia MS-450 que liga os municípios de Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti.

Segundo a prefeitura, o projeto contempla a construção de passarelas, mirantes, portais, pontos de observação e sinalização turística ao longo de 33,2 quilômetros da rodovia, entre o CAT (Centro de Atendimento ao Turista) de Palmeiras e a UEMS/Polo Aquidauana.