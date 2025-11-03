MS lança Plano de Metas Antirracistas

Matheus Carvalho

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), realiza nesta segunda-feira (3), no auditório da própria Secretaria, o lançamento do Plano Estadual de Metas Antirracistas, que integra o programa MS Sem Racismo, instituído pelo Decreto Estadual nº 16.602, de 3 de abril de 2025.



Publicado hoje no Diário Oficial do Estado, por meio da Resolução “N” SEC nº 15, de 31 de outubro de 2025, o plano marca oficialmente a abertura do Novembro Negro 2025, mês dedicado à celebração da consciência, da resistência e das conquistas da população negra e dos povos tradicionais de Mato Grosso do Sul.



O Plano Estadual de Metas Antirracistas estrutura as ações estratégicas que orientarão a gestão pública estadual e municipal, em consonância com o Estatuto da Igualdade Racial (Lei Federal nº 12.288/2010) e com a Agenda 2030 da ONU.



O documento está organizado em quatro pilares estratégicos:



Governança Antirracista e Institucionalidade – estruturação da coordenação estadual, pactuação com municípios e criação de bases normativas e instrumentos de gestão;



Educação, Formação e Rede de Atendimento Antirracista – formação continuada de servidores públicos e padronização de protocolos de atendimento para prevenção ao racismo institucional;



Equidade, Inclusão e Garantia de Direitos – fomento ao empreendedorismo negro, quilombola, cigano e de povos de terreiro, fortalecimento de conselhos e ampliação do acesso a direitos e oportunidades;



Monitoramento, Avaliação e Comunicação Estratégica – criação de um sistema contínuo de acompanhamento e transparência das ações, com integração de dados ao Observatório da Cidadania.



Plano de Metas integra o programa MS sem Racismo, lançado em abril deste ano, pelo Governo do Estado. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



Além de orientar a atuação do Governo do Estado, o plano também servirá como modelo técnico para os municípios, que poderão desenvolver seus próprios Planos Municipais de Igualdade Racial, com apoio e acompanhamento da SEC.



Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, reforça o papel estruturante do plano, que define metas e diretrizes para tornar o enfrentamento ao racismo uma política transversal em todo o Mato Grosso do Sul.



“O Plano de Metas é um marco para o Estado. Ele organiza, dá diretrizes e orienta o trabalho de cada secretaria, transformando o compromisso com a igualdade racial em metas concretas e monitoráveis. Mais do que um documento técnico, ele é um instrumento de transformação e justiça social”, destaca.



Lançamento



O plano de metas será apresentado hoje (3), na abertura do Novembro Negro “Por Reparação e Bem Viver”, evento que reunirá lideranças de movimentos negros, povos tradicionais, gestores públicos e representantes da sociedade civil. A cerimônia começa às 17h, com acolhimento, seguido da apresentação cultural “Dança dos Orixás”, encenada por estudantes da Escola Estadual Maria Eliza.



Durante o encontro, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial apresentará as ações e resultados do período 2023–2025, reforçando o compromisso do Estado com o fortalecimento da política de promoção da igualdade racial.



Em seguida, será realizado o painel “MS Sem Racismo: Por Reparação e Bem Viver”, mediado subsecretário de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, Deividson de Deus Silva.



“Abrimos o mês com chave de ouro. O Plano de Metas do MS Sem Racismo estabelece objetivos concretos, metas de curto e médio prazo e um modelo para que os municípios também possam aderir ao programa. Assim, fortalecemos a política de igualdade racial em todo o território sul-mato-grossense”, afirma Deividson.



A cerimônia desta segunda-feira encerra com homenagens a pessoas negras que atuam em prol de uma sociedade antirracista em Mato Grosso do Sul, e com o Espetáculo de Gala “Noite/2025”, apresentado pela Companhia Luna Negra de Dança e Cultura Cigana.



A programação do Novembro Negro seguirá ao longo do mês, com rodas de conversa, cursos de letramento racial, ações culturais e religiosas, o Empretec Quilombola em Nioaque — primeira edição voltada às comunidades quilombolas no Estado.



A SEC fica na Avenida Ceará, 984, no Bairro Vila Antônio Vendas, em Campo Grande.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!