MS lança programação do Novembro Negro

Entoado pelo Canto das Três Raças, eternizada na voz de Clara Nunes, a Cidadania abriu as portas para o Novembro Negro, mês de luta e celebração que desde 2019 é comemorado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.



“Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do Quilombo dos Palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Ô, ô, ô, ô, ô, ô Ô, ô, ô, ô, ô, ô”



Nesta segunda-feira (4), a Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, pasta ligada à SEC (Secretaria de Estado da Cidadania) apresentou o calendário oficial de ações da campanha Novembro Negro.



Com o lema “MS sem Racismo”, durante os 30 dias do mês, escolas, empresas e instituições viram palco para ações e reflexões que destacam as lutas históricas da população negra, além de evidenciar a importância da Política Pública de Promoção da Igualdade Racial no Estado.



“É o mês da consciência negra, algo que nós lutamos por muitos anos para que tivéssemos o feriado de 20 de novembro, que não é um dia para ficarmos em casa, e sim para nós demarcarmos as nossas lutas enquanto pessoa negra”, reflete a subsecretária de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, Vânia Lúcia Baptista Duarte.



Historiadora de formação, quilombola descendente de Tia Eva, Vânia ainda reforça que 20 de novembro é a data em que Zumbi dos Palmares foi assassinado. “Em uma atrocidade, arrancaram o pescoço dele e colocaram ali numa praça pública, e foi dito que todos os negros olhassem para a cabeça de Zumbi e que nenhum buscasse a sua liberdade. Liberdade esta que nós, como população negra, ainda estamos buscando”, completa.



Para Vânia, o momento é de refletir, inclusive sobre as estatísticas que ora escancaram o povo negro como a maioria vítima de assassinatos, ora colocam a população no ranking de piores salários.



“Tudo isso faz parte do Novembro Negro, que não é uma campanha só de preto, só de preta, mas de toda a sociedade, e no Governo do Estado ela começou no dia 1º, com a frase ‘MS sem racismo’ até no holerite dos servidores estaduais. Porque este é o nosso sonho, nós acreditamos que é possível viver num Estado sem racismo, num País sem racismo. Se nós estamos aqui, é por nossa luta, nossa resistência, das nossas ancestralidades”, ressalta.



No hall de entrada da Secretaria da Cidadania, as cores, rostos e sabores refletiam a história de luta e celebração do povo negro. Parte do acervo é assinado pelos artistas Erika Pedraza e Juan Silva, e ainda há trabalhos de alunos da Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva, que trabalham a temática afro-brasileira ao longo do ano.



Coordenador da Escola Estadual Joaquim Murtinho, onde também está à frente do projeto Diversidade Étnico Racial e Cultural, Izadir Francisco de Oliveira explica que como historiador vê o Novembro Negro como maneira de manifestar a cultura, mas como educador, garante que a temática é presente o ano todo.



“O trabalho tem que ser feito cotidianamente, porque a criança negra, o jovem negro, ela não está na escola só no novembro, está no ano inteiro, e é um grupo que, populacionalmente é majoritário, mas que socialmente é minoritário nas ações que o Estado oferece a ele”, enfatiza Izadir.



Para a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, momentos como o Novembro Negro, que concentram as ações e reflexões, são essenciais para reforçar o dever de cidadania.



“Enquanto servidores de uma secretaria da cidadania, nosso dever é ainda maior, de ser antirracista e de multiplicar as ideias, o respeito, e não só no Novembro Negro. As nossas lutas, as nossas pautas são todos os dias, 365 dias por ano, 24 horas por dia, porque só assim vamos realmente garantir a cidadania, o respeito e a inclusão de todos nesse Estado”, afirma Viviane.



A celebração da luta do povo negro foi estabelecida no Estado pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, que institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser comemorado, anualmente, no dia 20 de novembro, data do assassinato do líder negro Zumbi dos Palmares. Posteriormente, o Governo Federal determinou o 20 de Novembro como “Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra”, e a partir deste ano, se tornou feriado nacional.



Em Mato Grosso do Sul, a primeira edição da campanha foi realizada pelo Governo em 2019, e desde então, o mês é cercado de ações de mobilização, seminário, palestras e rodas de conversas que levam a discussão do tema para os mais variados territórios.





O calendário completo você confere aqui.