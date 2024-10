MS lança sistema CarbonControl para gerenciamento de emissões de gases de efeito estufa

Ação ambiental / Reprodução/Imasul

O Governo do Estado, através do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), vai lançar em breve o sistema CarbonControl. Essa plataforma digital ajudará a gerenciar as emissões e remoções de Gases de Efeito Estufa (GEE) de forma mais eficiente.

O CarbonControl visa facilitar o registro das emissões e o cálculo do balanço de carbono, tornando o processo mais ágil para empresas e cidadãos que impactam o meio ambiente. A nova ferramenta foi criada para atender a uma nova regulamentação da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente).

Evento de Lançamento

O lançamento contará com a presença de diretores e técnicos do Imasul, além de autoridades locais e representantes de setores industriais e ambientais.

Quem Deve Usar o CarbonControl?

O uso do CarbonControl será obrigatório para pessoas e empresas que geram emissões ou remoções de GEE. Isso inclui registros obrigatórios para licenciamento ambiental e registros voluntários para aqueles que desejam melhorar suas práticas sustentáveis. As atividades monitoradas abrangem tanto áreas rurais, relacionadas ao Cadastro Ambiental Rural de Mato Grosso do Sul (CARMS), quanto urbanas.

André Borges, diretor-presidente do Imasul, afirmou que o CarbonControl traz mais modernidade e transparência para a gestão ambiental no estado.

Fontes de Emissão Monitoradas

O sistema CarbonControl irá monitorar várias fontes de GEE, incluindo:

Combustão estacionária: Emissões de usinas e caldeiras.

Combustão móvel: Emissões de veículos.

Emissões fugitivas: Vazamentos de gases, como o metano.

Indústria: Emissões de reações químicas, como na produção de cimento.

Agricultur: Emissões de fertilizantes e fermentação em animais.

Mudanças no uso do solo: Como desmatamento para agricultura.

Além disso, o sistema também monitorará emissões de tratamento de resíduos.

Integração com o Cadastro Ambiental Rural

O CarbonControl será integrado ao CARMS, garantindo que os dados estejam de acordo com padrões estabelecidos. Serão dois tipos de inventários: um para atividades rurais e outro para urbanas.

Relatório de Balanço de Carbono

O sistema gera um relatório detalhado sobre as emissões e remoções de carbono. As remoções precisam ser calculadas por profissionais qualificados e registradas na plataforma. Com isso, as empresas receberão um relatório completo para melhorar suas práticas sustentáveis.

Avanços na Gestão Ambiental

O lançamento do CarbonControl é um passo importante para a gestão ambiental em Mato Grosso do Sul. Ele aumentará a transparência sobre as emissões e incentivará empresas a adotarem práticas sustentáveis.

“O sistema combina o controle de GEE com a capacidade de retenção de carbono no solo e na vegetação, valorizando áreas preservadas e práticas agrícolas sustentáveis”, comentou Romulo, técnico ambiental.

Participação na COP 28

Durante a COP 28, em Dubai, o Imasul apresentou o CarbonControl como parte da estratégia do governo para alcançar a meta de Carbono Neutro até 2030. O sistema usará tecnologia avançada para coletar dados confiáveis sobre emissões.

Combate ao Desmatamento

Além de monitorar emissões, o governo também está focado em combater o desmatamento ilegal, que é essencial para a preservação ambiental. A redução das emissões e o controle de incêndios florestais são prioridades.

Esses esforços mostram que Mato Grosso do Sul está comprometido com uma gestão ambiental ampla, que envolve a proteção das florestas e o uso de tecnologia para uma gestão eficaz.

*Com informações da Comunicação Imasul