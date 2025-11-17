MS leva à COP-30 resultados da maior operação de combate a incêndios do Pantanal

Combate a incêndio no Pantanal em 2024 / Foto: Governo de MS

“A Operação Pantanal 2024 foi a maior operação de combate a incêndios florestais já realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Nossos principais desafios foram garantir um combate eficaz, reduzir a área queimada estimada e implementar estratégias que assegurassem o melhor aproveitamento possível dos recursos”, afirmou Congro durante o evento.

O tenente-coronel Leonardo Congro, assessor bombeiro militar da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), representou Mato Grosso do Sul na COP-30, em Belém (PA), apresentando as estratégias estaduais de preservação do Pantanal. Em palestra na AgriZone – espaço da Embrapa dedicado a agricultura sustentável –, o oficial detalhou o Plano de Manejo Integrado do Fogo (PMIF) e os resultados da Operação Pantanal 2024, maior ação de combate a incêndios florestais já realizada no estado.

Os resultados apresentados na Conferência do Clima das Nações Unidas mostraram que a antecipação da operação para 2 de abril – antes do período crítico tradicional – e a instalação de 11 bases avançadas em regiões remotas foram decisivas para a redução de focos de calor em um raio de 25 quilômetros. A estratégia permitiu resposta rápida em áreas de difícil acesso, minimizando os impactos da seca mais severa dos últimos 70 anos.

O plano estadual incluiu a criação do Programa Estadual de Brigadas de Incêndio, Sistema de Comando de Incidentes e capacitação de brigadistas rurais, comunitários e indígenas. A inclusão do Pantanal na agenda da COP-30 reforça a importância do manejo integrado como política de adaptação climática para a preservação do bioma.

