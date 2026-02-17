Acessibilidade

17 de Fevereiro de 2026

Saúde

MS, OPAS e Ministério da Saúde alinham ações prioritárias para 2026

O objetivo foi definir, de forma pactuada, metas, indicadores, estratégias de execução e monitoramento das ações a serem desenvolvidas ao longo do ano

Da redação

Publicado em 17/02/2026 às 11:13

Durante a programação, foram analisados indicadores de mortalidade materna e infantil no Estado / Divulgação/Governo de MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou, nos dias 11 e 12 de fevereiro, uma oficina de construção de planos de trabalho em conjunto com representantes da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e do Ministério da Saúde, com foco na consolidação das atividades prioritárias previstas para 2026. O encontro integra o Termo de Cooperação Técnica nº 121 firmado com a OPAS.

A oficina reuniu equipes técnicas estaduais e consultores da cooperação internacional para estruturar os planos de ação dos termos de ajuste que abrangem áreas estratégicas como o CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde), saúde do trabalhador, saúde mental e o programa Bem Nascer, voltado à qualificação da atenção materno-infantil.

O objetivo foi definir, de forma pactuada, metas, indicadores, estratégias de execução e monitoramento das ações a serem desenvolvidas ao longo de 2026, alinhando prioridades estaduais com apoio técnico da OPAS e do Ministério da Saúde.

A secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, destacou que a cooperação técnica contribui para qualificar o planejamento e direcionar melhor os investimentos. “Quando trabalhamos com base em indicadores e planejamento conjunto, conseguimos priorizar necessidades reais e estruturar ações mais efetivas. Essa construção integrada fortalece a rede e amplia o impacto das políticas públicas”, afirmou.

Durante a programação, foram analisados indicadores de mortalidade materna e infantil no Estado, com levantamento de necessidades de qualificação do cuidado às gestantes, puérperas e crianças em Mato Grosso do Sul.

A superintendente de Atenção Primária à Saúde da SES, Karine Cavalcante, ressaltou que o planejamento integrado fortalece a atuação da atenção básica nos territórios. “Quando organizamos as ações com base em evidências e de forma articulada com as demais áreas, ampliamos a capacidade de resposta da Atenção Primária e qualificamos o cuidado desde o primeiro nível de atendimento”, destacou.

As ações definidas passam a compor o Plano de Trabalho Anual de 2026 do 3º Termo de Ajuste vinculado ao Termo de Cooperação nº 121, cuja assinatura está prevista para o dia 20 de fevereiro.

