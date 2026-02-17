MS, OPAS e Ministério da Saúde alinham ações prioritárias para 2026

O objetivo foi definir, de forma pactuada, metas, indicadores, estratégias de execução e monitoramento das ações a serem desenvolvidas ao longo do ano
Durante a programação, foram analisados indicadores de mortalidade materna e infantil no Estado / Divulgação/Governo de MS
A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou, nos dias 11 e 12 de fevereiro, uma oficina de construção de planos de trabalho em conjunto com representantes da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e do Ministério da Saúde, com foco na consolidação das atividades prioritárias previstas para 2026. O encontro integra o Termo de Cooperação Técnica nº 121 firmado com a OPAS.
A oficina reuniu equipes técnicas estaduais e consultores da cooperação internacional para estruturar os planos de ação dos termos de ajuste que abrangem áreas estratégicas como o CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde), saúde do trabalhador, saúde mental e o programa Bem Nascer, voltado à qualificação da atenção materno-infantil.
O objetivo foi definir, de forma pactuada, metas, indicadores, estratégias de execução e monitoramento das ações a serem desenvolvidas ao longo de 2026, alinhando prioridades estaduais com apoio técnico da OPAS e do Ministério da Saúde.
A secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, destacou que a cooperação técnica contribui para qualificar o planejamento e direcionar melhor os investimentos. “Quando trabalhamos com base em indicadores e planejamento conjunto, conseguimos priorizar necessidades reais e estruturar ações mais efetivas. Essa construção integrada fortalece a rede e amplia o impacto das políticas públicas”, afirmou.
Durante a programação, foram analisados indicadores de mortalidade materna e infantil no Estado, com levantamento de necessidades de qualificação do cuidado às gestantes, puérperas e crianças em Mato Grosso do Sul.
A superintendente de Atenção Primária à Saúde da SES, Karine Cavalcante, ressaltou que o planejamento integrado fortalece a atuação da atenção básica nos territórios. “Quando organizamos as ações com base em evidências e de forma articulada com as demais áreas, ampliamos a capacidade de resposta da Atenção Primária e qualificamos o cuidado desde o primeiro nível de atendimento”, destacou.
As ações definidas passam a compor o Plano de Trabalho Anual de 2026 do 3º Termo de Ajuste vinculado ao Termo de Cooperação nº 121, cuja assinatura está prevista para o dia 20 de fevereiro.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Sorte
Concurso 2.971: Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 55 milhões
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 47 milhões
Aposta do RJ leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega
Carnaval 2026
Festa deste ano foi considerada um marco para a população local
Bonito
Evento reuniu 141 equipes e cerca de 700 laçadores entre os dias 12 a 15 de fevereiro em Bonito MS
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS