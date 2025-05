MS participa de evento de observadores de pássaros

Gustavo Escobar, Imasul

Mato Grosso do Sul marcou presença no maior evento de ciência cidadã do mundo voltado à biodiversidade: o Global Big Day, promovido sábado (10) pela plataforma internacional eBird, gerida pelo Laboratório de Ornitologia de Cornell, nos Estados Unidos.

Unidades de Conservação administradas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) foram pontos estratégicos para observadores de aves registrarem dezenas de espécies durante o evento, que ocorreu neste sábado.

Pela manhã, as atividades se concentraram na sede e estradas do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, em áreas de mata ciliar e campos alagáveis. À tarde, os participantes se deslocaram até a região do Rio Ivinhema e da Lagoa do Pintado, ampliando os registros. Outro núcleo de observação ocorreu simultaneamente no Parque Estadual do Prosa, em Campo Grande.

Durante as expedições, foram registradas aves de destaque da avifauna regional, como o gavião-pernilongo (Geranospiza caerulescens), o tricolino (Sporophila bouvreuil), o urutau-grande (Nyctibius grandis), o cardeal-do-banhado (Amblyramphus holosericeus) e o jacurutu (Bubo virginianus), entre outras.

O Global Big Day é uma iniciativa anual da plataforma eBird, que transforma observadores de aves do mundo inteiro em cientistas cidadãos. A proposta é simples: cada participante contribui com seu conhecimento e experiência registrando listas completas de aves observadas em determinada localidade e horário.

As informações são reunidas em um banco de dados global, gratuito e acessível, que alimenta estudos científicos, projetos de conservação e políticas públicas baseadas em evidências.

“As Unidades de Conservação cumprem um papel essencial como laboratórios naturais onde é possível vivenciar a biodiversidade em sua plenitude. Promover ações como o Global Big Day nessas áreas fortalece os vínculos entre a sociedade e o meio ambiente e contribui para que mais pessoas se tornem defensoras da natureza”, destaca Leonardo Tostes, gerente das Unidades de Conservação do Imasul.

Com mais de 100 milhões de registros anuais, o eBird é hoje o maior banco de dados de biodiversidade do planeta. O sistema disponibiliza ferramentas que facilitam o monitoramento das observações — como mapas de distribuição em tempo real, estatísticas regionais, filtros de verificação por especialistas e alertas sobre espécies raras.

Os dados também são validados por revisores locais, garantindo alto nível de qualidade científica.

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges Netto, o envolvimento do Estado em eventos de dimensão internacional reforça a política pública de valorização da biodiversidade.

“É uma honra ver nossas Unidades de Conservação sendo protagonistas em uma iniciativa global que une ciência, educação ambiental e engajamento comunitário. Isso mostra que estamos no caminho certo ao promover a integração entre proteção ambiental e participação social”, afirma.

O aplicativo gratuito do eBird permite que os registros sejam feitos até mesmo offline, sendo posteriormente sincronizados com a base de dados. O sistema é utilizado por milhares de pesquisadores, organizações ambientais e gestores de áreas protegidas em todo o mundo.

O guarda parque do Parque do Ivinhema, Reginaldo Oliveira, destacou a ação. "O Big Day é o evento de que mais gosto. Faço questão de participar e de disponibilizar o PEVRI para quem quiser se juntar a nós. Mesmo vivendo diariamente no parque, o Big Day é o momento em que todos os sentidos ficam exclusivamente atentos a qualquer movimento ou som, na tentativa de identificar uma ave. A troca de informações com a equipe, as brincadeiras e os debates contribuem para o aprimoramento na observação de aves e para o fortalecimento das amizades. É um dia cansativo, mas que sempre deixa uma alegria no peito e aquela sensação gostosa de dever cumprido".

A participação de Mato Grosso do Sul no evento reforça o compromisso do Imasul com a conservação da biodiversidade e com o incentivo à educação ambiental por meio do contato direto com a natureza. A observação de aves, além de promover o turismo ecológico e o bem-estar, contribui diretamente para o conhecimento e preservação das espécies nativas do Estado.

