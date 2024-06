MS participa do 5º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação

Divulgação

O Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação, órgão permanente de coordenação e articulação dos interesses comuns das secretarias de Comunicação dos estados e do Distrito Federal realiza hoje (4) e amanhã (5), em Brasília, o 5º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação. O evento reúne representantes estaduais de comunicação de todo o país, inclusive, da Secretaria Executiva de Comunicação do Mato Grosso do Sul, vinculada à Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov).



De acordo com o secretário executivo de Comunicação do Estado, Frederico Fukagawa Hozano de Souza, o evento traz temas importantes como o combate à desinformação online e troca de experiências entre os estados. Durante o evento, serão apresentados cases das Secom´s de São Paulo e do Rio Grande do Norte. Já a Associação Brasileira de Comunicação Pública apresentará uma palestra sobre os desafios do setor nos próximos anos.



"É uma oportunidade rica de trocar experiências, conhecer outras realidades, evoluir em conhecimento e discutir questões extremamente relevantes na comunicação pública”, completa o secretário.



Outro assunto importante que será debatido trata sobre o compartilhamento de normas e orientações sobre a comunicação pública em períodos eleitorais, como no segundo semestre de 2024, e sobre publicidade e comunicação digital também deve ser intensificado entre a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e as secretarias estaduais.



O fenômeno das fake news, má informação e desinformação também provoca ruídos e gera desperdício de tempo e recursos nas secretarias de comunicação estaduais, sobretudo em iniciativas que demandam adesão da população, como ações de saúde, educação, assistência social. Assim, secretários estaduais e a Secom federal devem criar fóruns de trabalho para acompanhar melhor o fenômeno e buscarem juntos meios de enfrentamento, mitigação e educação midiática para a população.



Em setembro do ano passado, o Mato Grosso do Sul passou a integrar o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação, criado em junho de 2023 – durante encontro em Salvador (BA). A participação de Mato Grosso do Sul no Conselho é importante para o aprimoramento constante e o fortalecimento de valores como a cidadania.