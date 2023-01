MS participa do Festival de Chamamé de Corrientes / Divulgação

Mato Grosso do Sul vai participar, de 13 a 23 de janeiro, da 32º Fiesta Nacional do Chamamé, 18° Festival do Chamamé do Mercosul e na 2ª Fiesta Mundial, que acontecerão no Teatro Mário Del Trànsito Cocomarola, em Corrientes, Argentina.

Estarão representando o Estado a dupla Castelo e Elinho Filho, Jakeline Sanfoneira, Rivair, Rivamar & Grupo Desparramo e Desidério Souza, os quais tiveram participação brilhante no 1º Festival Internacional do Chamamé de Porto Murtinho, realizado em novembro do ano passado pela prefeitura local com apoio do Governo do Estado.

Denominado “Chamamé para um Novo Mundo”, o megaevento reunirá as maiores expressões do cancioneiro argentino na música e na dança, com participação pela primeira vez de Mato Grosso do Sul. A presença do Estado foi definida em viagem do presidente do Instituto Cultural Chamamé MS, Orivaldo Mengual, a Corrientes, no mês de outubro passado.

Como participar

O Instituto Cultural Chamamé de MS, o programa A Hora do Chamamé e o Chamamé MS Produções estão organizando uma excursão para a Capital Mundial do Chamamé, em viagem de ônibus, com extensa programação cultural e turística, que inclui visitas ao Museu do Chamamé e passeios a monumentos históricos.

O roteiro da excursão está definido, com saída para Corrientes no dia 11, às 23h, em frente a Praça do Rádio Clube, e retorno nos dias 17 ou 21. Os pacotes já estão à venda, incluindo apenas a passagem de ônibus ou todas as despesas da viagem – translado, hospedagem, passeios com guia de turismo e acesso ao local dos shows. Mais informações: 99927.5144.