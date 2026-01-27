MS passa a contar com boletim epidemiológico para monitorar câncer de mama

O câncer de mama ações contínuas de promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento oportuno e cuidado integral à saúde da mulher / Divulgação/Governo de MS

Com o objetivo de qualificar o planejamento e fortalecer as estratégias de prevenção e cuidado, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) lançou o Boletim Epidemiológico do Câncer de Mama, documento que reúne dados estratégicos para orientar ações de enfrentamento da doença em Mato Grosso do Sul.

Instrumento estratégico voltado ao acompanhamento da situação epidemiológica da doença e ao fortalecimento das ações de prevenção, diagnóstico e cuidado no Estado, o boletim foi produzido pela Gerência de Atenção Oncológica e Cuidados Paliativos, vinculada à Coordenadoria das Doenças Crônicas, reafirmando o compromisso da SES com o uso qualificado da informação em saúde.

O câncer de mama permanece como um importante desafio para a saúde pública, exigindo ações contínuas de promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento oportuno e cuidado integral à saúde da mulher. Nesse contexto, a elaboração e a divulgação de um boletim epidemiológico representam uma ferramenta fundamental para apoiar a gestão e a organização da rede de atenção à saúde.

Mais do que reunir informações, o boletim permite compreender o comportamento da doença nos últimos anos, identificar tendências e desigualdades regionais. A análise sistemática desses dados contribui para uma visão ampliada da situação epidemiológica, subsidiando decisões mais qualificadas e alinhadas às necessidades reais da população feminina.

Para os gestores de saúde, o boletim epidemiológico é um instrumento essencial de apoio ao planejamento. A partir dele, é possível direcionar ações de forma mais eficiente, priorizar territórios com maior necessidade, organizar fluxos assistenciais, qualificar o acesso ao rastreamento e ao diagnóstico precoce, além de orientar a alocação de recursos e o fortalecimento da rede oncológica.

No campo da saúde da mulher, o boletim também se destaca como instrumento de apoio às equipes da Atenção Primária à Saúde e aos serviços especializados. As informações possibilitam o planejamento de estratégias de promoção da saúde, prevenção dos fatores de risco, busca ativa da população-alvo para o rastreamento e acompanhamento adequado das mulheres com exames alterados, contribuindo para a redução de diagnósticos tardios.

A apropriação dessas informações pelos profissionais de saúde favorece uma atuação mais integrada, baseada em evidências, fortalecendo a educação em saúde, o monitoramento dos indicadores e a avaliação contínua das ações desenvolvidas nos territórios. Dessa forma, o boletim deixa de ser apenas um documento técnico e passa a ser um instrumento vivo de gestão, cuidado e qualificação das práticas em saúde.

Ao investir na produção e disseminação de boletins epidemiológicos, a SES reafirma seu compromisso com a transparência, com o fortalecimento das políticas públicas e com a promoção da saúde da mulher, reconhecendo que informação de qualidade é essencial para o planejamento de ações e para a redução do impacto do câncer de mama.

