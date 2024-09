MS permanece em alerta com umidade do ar em 7%

Tempo quente permanece em MS / Divulgação

Neste mês de setembro, que é conhecido por suas condições secas e quentes, três cidades de Mato Grosso do Sul alcançaram recordes de baixa umidade do ar, com índices mínimos de 7%, conforme informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em um relatório divulgado nesta terça-feira, 10.

De acordo com os dados, as cidades de Coxim, Paranaíba, Sonora e Três Lagoas atingiram a umidade relativa de 7% em diferentes dias dos primeiros dez dias de setembro.

Outros municípios também registraram níveis de umidade bastante baixos, com Água Clara, Costa Rica e Porto Murtinho apresentando índices de 8%.

Campo Grande, por sua vez, apresentou uma situação um pouco menos severa, com uma umidade relativa mínima de 10% nos primeiros dias deste mês. Confira a lista completa dos menores índices de umidade registrados até agora: