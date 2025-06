MS pode ter regras específicas para balonismo

João Henrique protocola matéria na ALEMS / Luciana Nassar

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 153/2025, de autoria do deputado João Henrique (PL), que propõe a criação de normas para a prática do balonismo turístico, recreativo e comercial em todo o território estadual. A proposta aguarda análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

De acordo com o projeto, a regulamentação busca garantir mais segurança para passageiros, operadores e à população em geral, além de proteger o meio ambiente e organizar a atividade, que vem ganhando espaço em cidades como Bonito, Piraputanga, Pantanal, Campo Grande e Chapadão do Sul.