MS prorroga inscrições para concursos da Polícia Civil e SAS

A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico n. 11.910 desta sexta-feira (8).
O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SAD), o prazo de inscrições dos concursos públicos da Polícia Civil e da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS). A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico n. 11.910 desta sexta-feira (8).
O concurso da Polícia Civil é para o cargo de agente de polícia judiciária, nas funções de investigador e escrivão. Já o da SAS oferece vagas para agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas.
Inicialmente, as inscrições encerrariam nesta sexta-feira (8), conforme edital publicado no Diário Oficial Eletrônico n° 11.887, de 16 de julho de 2025. No entanto, intercorrências no sistema, causadas pela alta demanda de candidatos, motivaram a prorrogação por mais sete dias.
Agora, os interessados podem se inscrever até 14 de agosto de 2025, exclusivamente pelo site www.avalia.org.br.
Segundo a SAD, os candidatos devem ficar atentos ao novo cronograma, pois a alteração no prazo de inscrição também modifica outras etapas, como pagamento da taxa, envio de documentação para programas de reserva de vagas, publicação preliminar e definitiva dos inscritos e prazo para correção de erros cadastrais. Todas as informações atualizadas estão disponíveis nos editais e no site www.concursos.ms.gov.br.
