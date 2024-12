MS Qualifica capacita 12 mil pessoas na Capital e no interior do Estado

Divulgação/ Funtrab

Considerado um dos pilares da gestão do governador Eduardo Riedel, que colocou o tema como prioridade em seu plano de governo ainda antes de ser eleito, o Programa MS Qualifica está mudando a vida de muita gente no Estado. A iniciativa leva formação profissional de graça para quem busca oportunidade. Ao todo, 12 mil pessoas já passaram por mais de 900 cursos em 56 municípios e saíram com os diplomas nas mãos.



O programa MS Qualifica foi lançado em maio de 2023 pelo Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundação do Trabalho (Funtrab), vinculada à Semadesc, em parceria com o Sistema S (Sebrae, Senai, Senac e Senar).



Até outubro de 2025 o programa deve chegar à marca de 13.409 pessoas qualificadas por 990 cursos em todo o Estado nas mais variadas áreas. O investimento previsto é R$ 12,5 milhões, incluindo recursos estaduais, federais e das instituições parceiras.



Além de proporcionar qualificação profissional para o aumento da inclusão, produtividade e da empregabilidade, o MS Qualifica também desperta o desejo de elevar os conhecimentos na área. É o caso de Breno Cézar Conturbia, tecnólogo de RH, que frequentou cursos de gastronomia com palestras e workshops práticos com especialistas da área. “Atuo no ramo gastronômico, preparando massas italianas há mais de dez anos como complementação de renda. Esse trabalho extra me auxiliou a custear os estudos da minha filha, pretendo investir em mais equipamentos para maior produtividade. Isso me despertou o desejo de aperfeiçoar meus conhecimentos para cursar em breve, um curso de ensino superior em gastronomia”, conta.



O diretor de Qualificação Profissional da Funtrab, Rony Oliveira, destaca que o resultado é fruto do trabalho árduo, da dedicação e da colaboração de toda a equipe. “Posso dizer que foi um ano de muitos desafios, mas também de grandes aprendizados e superações. Atingir essa meta é apenas um reflexo do nosso comprometimento em oferecer um caminho sólido para o desenvolvimento de profissionais qualificados para o futuro. Vamos continuar juntos, com ainda mais garra, para alcançar novos objetivos e continuar transformando vidas através da qualificação profissional”, destaca.



Para a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi, o maior programa de inclusão social é o trabalho. “Temos a responsabilidade de transformar a Fundação numa agência inovadora, acompanhando as tendências do mercado de trabalho e atendendo as expectativas dos investimentos privados que chegam ao Estado”, finaliza.