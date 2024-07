MS Qualifica levará cursos de capacitação para artistas e agentes criativos

Reunião na secretaria nesta quinta-feira / Divulgação

Em reunião realizada nesta quinta-feira (4), foi assinado termo de cooperação entre Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia) e Funtrab (Fundação do Trabalho do Estado de Mato Grosso do Sul) para a oferta de cursos na área de economia criativa.

A iniciativa faz parte do programa "MS Qualifica", lançado pelo Governo de Mato Grosso do Sul com o objetivo de capacitar mais de 13 mil pessoas em diversas áreas profissionais.

O programa, que já oferecia cursos gratuitos ministrados por entidades do Sistema S (Sebrae, Senar, Senac e Senai), expande agora suas atividades para o setor da economia criativa. Os novos cursos visam atender às demandas do mercado de trabalho criativo e ampliar as perspectivas de emprego e qualificação da mão de obra artística no estado.

O termo prevê que os cursos aprovados pela Funtrab serão ministrados pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) a partir de agosto. As ofertas incluem temas como economia criativa, gestão financeira, formação de preço, identidade visual, marketing digital, introdução ao empreendedorismo criativo, relacionamento com o cliente e fotografia de bolso.

Segundo o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, "a iniciativa vem demonstrar, na prática, que a cultura é um importante instrumento para criação de empregos e geração de renda, promovendo a inclusão social enquanto valoriza a diversidade cultural sul-mato-grossense. Com esses cursos, esperamos contribuir na qualificação dos artistas e agentes criativos, impulsionando o desenvolvimento do setor no Estado".

"Estamos ampliando as oportunidades para que nossos artistas e agentes culturais possam não apenas melhorar suas habilidades técnicas, mas também adquirir conhecimentos que os ajudarão a se destacar no mercado de trabalho. Essa parceria fortalece a economia criativa e impulsiona a inovação cultural em Mato Grosso do Sul", acrescenta o secretário.

A diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi, destacou a importância da parceria. "A ideia é atingir o máximo de pessoas possível no âmbito da qualificação focada na empregabilidade. A Setesc trouxe a demanda de formação de gestores de eventos, técnicos de iluminação e som, e produtores de palco. Estamos construindo os títulos para a formação dessas pessoas para atender esse mercado que emprega em eventos, shows, teatros, além do artesanato".

"A Funtrab, além da empregabilidade, também é responsável pela renda. Quando falamos em política pública, falamos de trabalho, emprego e renda. Junto com essa formação, conseguimos ajudar artesãos, por exemplo, a fazer o cálculo do custo, preço de venda e administração financeira", finaliza a titular da Funtrab.

Hoje, a economia criativa representa 3,11% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil e 0,82% do de Mato Grosso do Sul, de acordo com o painel de dados do Observatório do Itaú Cultural, e é um setor em expansão com grande potencial de transformação e inclusão socioeconômica.

A nova etapa do Plano de Qualificação Profissional para a Inclusão, Produtividade e o Emprego, lançada em outubro de 2023, reforça a política de empregabilidade e geração de renda do estado, agora também voltada para o setor criativo.

*Com informações da Comunicação Setesc