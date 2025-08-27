MS realiza 1º Treinamento Intensivo Paralímpico em Campo Grande

Arquivo/CPB

Ao todo, participam mais de 160 integrantes, entre atletas, técnicos, dirigentes e membros de staff, representando mais de 17 municípios de Mato Grosso do Sul. O treinamento abrange nove modalidades: atletismo, bocha, futebol PC, goalball, judô, halterofilismo, natação, parabadminton e tênis de mesa. A preparação terá ainda uma segunda etapa, entre os dias 3 e 5 de outubro, às vésperas da competição nacional.

Com o objetivo de fortalecer a integração e a capacitação da delegação sul-mato-grossense que disputará as Paralimpíadas Escolares – etapa nacional, será realizado em Campo Grande, entre os dias 29 e 31 de agosto, o 1º Treinamento Intensivo Paralímpico. A iniciativa é inédita no estado e busca preparar os estudantes-atletas para a competição nacional, marcada para 17 a 29 de novembro, em São Paulo (SP).

Além dos treinos, a programação inclui palestras especiais. No dia 29, a psicóloga Mariane Souza Silva falará sobre “Aspectos Psicológicos Pré-Competição” para os atletas, enquanto o professor doutor Joel Saraiva Ferreira abordará o tema “Periodização de Treinamento” com os técnicos. As duas atividades acontecem às 18h30, no Hotel Internacional, em Campo Grande.

Segundo Leandro Ferreira da Fonseca, diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva, a ação é um marco para o esporte paralímpico no estado. “É uma iniciativa inovadora, que reúne atletas e comissão técnica em um mesmo local, proporcionando treinos conjuntos e criando um verdadeiro espírito de equipe”, destacou.

Ele ainda ressaltou que a inspiração vem do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é referência mundial na realização de treinamentos e concentrações. “Estamos seguindo esse modelo em Mato Grosso do Sul para fortalecer nossa delegação e ampliar a representatividade nas competições nacionais e internacionais”, completou.

O 1º Treinamento Intensivo Paralímpico é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

