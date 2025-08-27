Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 17:08

Buscar

Últimas notícias
X
Esportes

MS realiza 1º Treinamento Intensivo Paralímpico em Campo Grande

Mais de 160 atletas, técnicos e dirigentes participam da preparação para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 14:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo/CPB

Com o objetivo de fortalecer a integração e a capacitação da delegação sul-mato-grossense que disputará as Paralimpíadas Escolares – etapa nacional, será realizado em Campo Grande, entre os dias 29 e 31 de agosto, o 1º Treinamento Intensivo Paralímpico. A iniciativa é inédita no estado e busca preparar os estudantes-atletas para a competição nacional, marcada para 17 a 29 de novembro, em São Paulo (SP).

Ao todo, participam mais de 160 integrantes, entre atletas, técnicos, dirigentes e membros de staff, representando mais de 17 municípios de Mato Grosso do Sul. O treinamento abrange nove modalidades: atletismo, bocha, futebol PC, goalball, judô, halterofilismo, natação, parabadminton e tênis de mesa. A preparação terá ainda uma segunda etapa, entre os dias 3 e 5 de outubro, às vésperas da competição nacional.

Leia Também

• Agentes de Saúde de Aquidauana recebem treinamento em Primeiros Socorros

• Projeto oferece treinamento gratuito de futsal em Anastácio

• Treinamento intensivo prepara Bombeiros para o Pantanal

Além dos treinos, a programação inclui palestras especiais. No dia 29, a psicóloga Mariane Souza Silva falará sobre “Aspectos Psicológicos Pré-Competição” para os atletas, enquanto o professor doutor Joel Saraiva Ferreira abordará o tema “Periodização de Treinamento” com os técnicos. As duas atividades acontecem às 18h30, no Hotel Internacional, em Campo Grande.

Segundo Leandro Ferreira da Fonseca, diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva, a ação é um marco para o esporte paralímpico no estado. “É uma iniciativa inovadora, que reúne atletas e comissão técnica em um mesmo local, proporcionando treinos conjuntos e criando um verdadeiro espírito de equipe”, destacou.

Ele ainda ressaltou que a inspiração vem do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é referência mundial na realização de treinamentos e concentrações. “Estamos seguindo esse modelo em Mato Grosso do Sul para fortalecer nossa delegação e ampliar a representatividade nas competições nacionais e internacionais”, completou.

O 1º Treinamento Intensivo Paralímpico é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8

Inmet

Quarta-feira amanhece com 11ºC, mas temperatura sobe em Aquidauana

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4

Sorte

Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 35 milhões

Publicidade

Inmet

Faz 12ºC ao amanhecer desta terça-feira em Aquidauana e região

ÚLTIMAS

Geral

Projeto "Mixi Pé na Estrada" leva circo e palhaçaria a Piraputanga e Terenos

Espetáculo "MixiCirquinho" promove cultura, diversão e valorização da primeira infância com apresentações gratuitas

Polícia

Mulher denuncia furto de hidrômetro em Aquidauana

A moradora não soube identificar o autor do furto

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo