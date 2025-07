MS realiza 4º Encontro de Gestores de Pessoas no Setor Público nos dias 15 e 16

Saul Schramm/Arquivo

O Governo de Mato Grosso do Sul promove, nos dias 15 e 16 de julho, o 4º Encontro de Gestores de Pessoas no Setor Público. O evento será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, com organização da Secretaria de Estado de Administração (SAD) e apoio da Escolagov MS, Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos), por meio da Secretaria-Executiva de Direitos Humanos, e Tribunal de Contas de MS.



A programação inclui palestras sobre inovação, comunicação, saúde mental, neuroliderança, combate ao assédio, gestão estratégica de pessoas, equidade de gênero e raça, além da modernização da Administração Pública. Entre os palestrantes estão nomes como o historiador Leandro Karnal, que falará sobre “Gestão com Pessoas”; a filósofa Djamila Ribeiro; a jornalista Valéria Almeida; o especialista em neuroliderança Rafael Nunes; a professora Vera Monteiro (FGV) e o pesquisador Genesson Honorato.



As inscrições seguem abertas até segunda-feira (14) pelo portal da Escola de Governo de MS e são voltadas a servidores do Executivo, Legislativo, Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas. Neste ano, estudantes universitários também poderão participar, buscando aproximar a visão acadêmica das práticas de gestão pública.



De acordo com o secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, o encontro busca fortalecer uma gestão pública moderna, eficiente e conectada com as demandas sociais. “É um encontro construído para inspirar soluções para os desafios do serviço público e melhorar as entregas para a população”, destacou.



O evento faz parte do programa de Gestão de Pessoas para o Futuro do Governo do Estado e contará ainda com atrações culturais, espaços de interação e atividades de cuidado voltadas aos servidores. A iniciativa tem apoio de instituições como TCE-MS, Assomasul, Cassems, Unisaúde e Movimento Pessoas à Frente.

