MS realiza evento com foco em modernizar compras e licitações públicas

Álvaro Rezende/ Governo de MS

Com o objetivo de tornar a gestão pública mais ágil, eficiente e alinhada às exigências da nova legislação, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul deu início, nesta terça-feira (6), ao 1º Licicomp – Congresso Estadual de Licitações e Compras Públicas. O evento reúne gestores municipais e estaduais no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e segue até quinta-feira (8).



Na abertura do evento, o governador Eduardo Riedel destacou a importância do congresso para o aprimoramento da administração pública. “Serão três dias de evento com a participação de gestores de mais de 64 municípios e servidores estaduais. Um encontro como este é fundamental. Uma oportunidade para nivelar conhecimento em busca de melhores resultados à nossa gente”, afirmou.



Riedel também pontuou que o Estado vive um momento de crescimento, com capacidade de investimentos públicos e privados, sendo a área de compras públicas um dos pilares desse processo. “Jamais podemos negligenciar a má burocracia, pois não é coisa trivial. Também não podemos subestimar as transformações tecnológicas que estamos vivemos, quando se fica parado não avança”, disse.



O Licicomp é promovido pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), com apoio do Sebrae/MS e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A programação inclui palestras, painéis e debates com especialistas e autoridades da área de licitações e compras públicas.



Segundo o secretário estadual de Administração, Frederico Felini, o evento busca fortalecer a qualificação dos processos de compras públicas como estratégia de gestão. “Nosso objetivo é a melhoria contínua na gestão pública, tendo o compromisso com a modernização e excelência na gestão. Transformar as compras públicas em uma ferramenta de estratégia. Isto exige capacitação e qualificação”, declarou.



Presente na abertura, o secretário de Gestão e Inovação do MGI, Roberto Pojo, destacou o papel das contratações públicas no desenvolvimento de políticas públicas e na redução das desigualdades regionais. “A contratação pública é o mecanismo central para construção de boas políticas públicas. A maneira como pensa, executa e planeja induz o processo de desenvolvimento”, afirmou.



O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de MS), Thalles Tomazelli, frisou que o poder público está diante de uma transição legislativa que exige preparo e resposta aos anseios da sociedade. “As compras e licitações são cruciais para que os resultados cheguem na ponta e os municípios precisam ter este avanço, sempre em busca de iniciativas positivas e eficiência”, disse.



Voltado para gestores públicos e representantes dos três Poderes, o Licicomp também tem como objetivo ampliar oportunidades para empreendedores locais e tornar as compras públicas mais sustentáveis e transparentes.

