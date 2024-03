MS recebe 1º Encontro de Mulheres com Deficiência

Na última quinta-feira (21), a Polícia Civil, por intermédio da Dra. Maíra Pacheco Machado, coordenadora do Núcleo Institucional da Cidadania (NIC), foi convidada a participar do “1º Encontro de Mulheres com Deficiência do Estado de Mato Grosso do Sul”. Sob o tema “As Mulheres com Deficiência Também Fazem Parte do MS”, o evento foi promovido pelas Subsecretarias de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e de Políticas Públicas para Mulheres, ligadas à Secretaria de Estado da Cidadania.

O encontro teve como objetivo central promover políticas públicas e fortalecer a cidadania das mulheres com deficiência do estado, buscando seu protagonismo, empoderamento e inclusão social e política. Uma das iniciativas resultantes desse evento será a elaboração de um Plano de Ação Transversal voltado para esse público específico.

Diversas autoridades e representantes de entidades estiveram presentes no evento, incluindo a sra. Mônica Riedel, 1ª dama do Mato Grosso do Sul, a Secretária de Estado da Cidadania sra. Viviane Luiza, a Subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência sra. Telma Nantes, além de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público e outras instituições.

Durante o encontro, o NIC da PCMS propôs uma iniciativa para agregar a capacitação profissional dos policiais civis. Eles sugeriram a exibição do documentário “SILENCIADAS: EM BUSCA DE UMA VOZ”, visando conscientizar sobre as questões enfrentadas pelas pessoas com deficiência e promover políticas públicas efetivas para combater o capacitismo, uma forma de preconceito que marginaliza aqueles que fogem dos padrões corporais tidos como ideais.

O evento ocorreu na Escola Superior da Defensoria Pública, localizada na Rua Raul Píres Barbosa, número 1464, e contou com uma programação das 09h às 12h e das 13h às 16h. A presença de diversas entidades da sociedade civil reflete o compromisso conjunto em promover a inclusão e os direitos das mulheres com deficiência em Mato Grosso do Sul.