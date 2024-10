MS recebe jovens empresários para discutir perspectivas e oportunidades

Saul Schramm

O governador Eduardo Riedel recebeu nesta quinta-feira (24) jovens empresários do Mato Grosso do Sul para uma conversa sobre as perspectivas do Estado para o futuro. Também foi uma oportunidade de contar sua trajetória profissional e passar um pouco da sua experiência no ramo empresarial.



O grupo faz parte do programa “Fiems Jovem”, que tem o objetivo de reunir empresários que estão na linha de sucessão de empresas do Estado e que buscam referências, troca de experiência e informações que serão importantes em suas respectivas carreiras.



“Uma iniciativa importante, que ajuda a criar um ambiente de transformação no Estado, formando grupos de novos empresários, que serão sucessores de empresas estabelecidas em diferentes áreas e setores. A Fiems está na frente ao propor esta turma de empreendedores”, afirmou o governador.



Riedel destacou que a conversa foi muito produtiva e que as discussões com os jovens foram em alto nível. “Fiquei impressionado com o trabalho e preparo desta turma. Podemos contribuir com eles com a nossa experiência e trajetória, pensando sempre no futuro do Mato Grosso do Sul”, completou.



O jovem empresário Aurélio Rolim Rocha ressaltou que a conversa com o governador trouxe muitas informações sobre o futuro do Estado. “Tivemos uma grande aula com ele, que é uma pessoa preocupada com o Estado e com o futuro. Também se preocupa em entender como os jovens estão percebendo o Estado e quais as reais oportunidades”.



Rolim ponderou que o programa organizado pela Fiems (Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul) vai fazer uma conexão entre a tradição e a inovação no setor empresarial. “O grupo traz este jovem que está sonhando, motivado e apaixonado, com esta troca muito banca com quem tem experiência. Uma nova geração que tem tudo para ter sucesso”.



A empresária Sofia Pires, de 19 anos, afirmou que foi uma oportunidade de conversar com o governador sobre diversos temas importantes do Estado, além de ouvir sobre sua trajetória. “São encontros que trazem informações e troca de experiência que não se encontra na teoria ou faculdade. Muito legal também ouvir a história do governador, que era um jovem estudante e teve que assumir a empresa familiar. Toda esta experiência o ajudou a chegar onde ele está agora”.



O programa prevê uma série de encontros e reuniões dos jovens empresários com a elite intelectual, empresarial, política, científica e acadêmica do Brasil, para troca de informações, boas inspirações, conexões e referência que vão ajudar em seus negócios.