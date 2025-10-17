Acessibilidade

17 de Outubro de 2025 • 13:06

Pantanal

MS recebe unidade móvel para resgate e reabilitação de animais silvestres

O objetivo é estabilizar o animal para devolução ao habitat natural ou para transporte seguro até a unidade de tratamento intensivo na capital

Da redação

Publicado em 17/10/2025 às 09:24

João Prestes, Comunicação Semadesc

O Mato Grosso do Sul passou a contar com um trailer móvel equipado para o resgate e atendimento emergencial de animais silvestres, especialmente os atingidos por incêndios e outras ocorrências ambientais. O veículo, conhecido como Samu Veterinário (SamuVet), foi entregue na quinta-feira (17), em Campo Grande, e será utilizado pelo Hospital Veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e pelo Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap).

O equipamento é estruturado com tubos de oxigênio, anestésicos, sedativos, materiais para curativos, maca e aparelhos de imobilização, permitindo o atendimento no local do resgate. O objetivo é estabilizar o animal para devolução ao habitat natural ou para transporte seguro até a unidade de tratamento intensivo na capital.

Adquirido pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o SamuVet recebeu investimento de R$ 400 mil, provenientes de recursos de compensação ambiental repassados pela empresa Vetorial, de Corumbá. O veículo ficará à disposição das equipes do Gretap e CRAS para atuação no Pantanal, região que concentra a maior diversidade de fauna do Estado.

Durante a entrega, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, destacou a importância da iniciativa e a cooperação entre o órgão e o Governo do Estado por meio do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).
“Mato Grosso do Sul possui biomas diversos, como o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. Essa parceria é essencial para garantir respostas rápidas às demandas de conservação e controle ambiental”, afirmou.

De acordo com a veterinária Aline Duarte, gestora do Hospital Veterinário Ayty e coordenadora do CRAS, o atendimento imediato é decisivo para a recuperação dos animais.
“Quando o socorro ocorre logo após o ferimento, as chances de sobrevivência aumentam. O transporte prolongado até Campo Grande pode gerar estresse e comprometer o tratamento”, explicou.

Entre janeiro e setembro deste ano, o Hospital Veterinário do CRAS recebeu 1.676 animais silvestres, dos quais 300 permanecem em reabilitação e cerca de 800 já foram devolvidos à natureza.

O novo equipamento reforça a estrutura de resposta emergencial e o trabalho de proteção da fauna pantaneira, fortalecendo as ações conjuntas entre instituições estaduais e federais de preservação ambiental.

