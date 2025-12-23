Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 23:59

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

MS registra a menor taxa de gravidez na adolescência em uma década

Quando a adolescente tem acesso a um método de longa duração, seguro e gratuito, ela evita uma gravidez não planejada e conquista mais autonomia sobre suas escolhas

Da redação

Publicado em 23/12/2025 às 18:13

Atualizado em 23/12/2025 às 18:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Quando a adolescente encontra uma equipe preparada para conversar sem julgamento, ela entende que tem direitos / Divulgação/Governo de MS

Mato Grosso do Sul encerra 2025 com um dado positivo na área da Saúde da Mulher: a redução da gravidez na adolescência, tendência que se mantém há uma década no Estado. Entre 2022 e 2025, o índice caiu de 14,92% para 12,65%, segundo o Sinasc (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos). O resultado ganha relevância porque, no mesmo período, o Brasil registrou aumento de 3,87%, enquanto MS conseguiu reduzir 1,54%.

De acordo com a Coordenadora de Saúde da Mulher, Criança e Maternidade da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Andriely Gomes, a queda está diretamente ligada à ampliação da oferta de métodos contraceptivos de longa duração (LARCs), iniciativa e financiamento estadual para a compra que ocorre desde 2009, somada a ações educativas e qualificação das equipes da Atenção Primária.

“A expansão dos LARCs tem impacto direto no indicador. Quando a adolescente tem acesso a um método de longa duração, seguro e gratuito, ela evita uma gravidez não planejada e conquista mais autonomia sobre suas escolhas. Esse acesso ampliado explica parte importante da redução que observamos no Estado”, afirma Andriely.

Capacitação e expansão dos serviços

Em 2025, o Estado acelerou a implantação dos LARCs na rede, realizando oficinas presenciais de capacitação em Nova Andradina, Campo Grande e Costa Rica, preparando equipes para inserção de DIU e implantes com protocolo atualizado. A oferta qualificada desses métodos fortalece a prevenção da gravidez não planejada, especialmente entre adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Ao mesmo tempo, a SES intensificou ações educativas com nove oficinas territoriais do projeto “Educar para Transformar”, além de uma webaula estadual sobre Prevenção do HPV e Gravidez na Adolescência, reunindo representantes dos 79 municípios. As atividades reforçam a abordagem acolhedora e livre de tabus sobre saúde sexual e reprodutiva.

“A informação correta e o acolhimento fazem diferença. Quando a adolescente encontra uma equipe preparada para conversar sem julgamento, ela entende que tem direitos, tem opções e pode planejar seu futuro”, explica Andriely.

Queda sustentada nos últimos anos

Os dados confirmam a tendência: Entre 2015 e 2025, o número de nascidos vivos de mães de 15 a 19 anos caiu de 8.315 para 2.861. Entre menores de 15 anos, a redução foi de 514 para 171 no mesmo período. Mesmo com avanços, Andriely destaca que o tema exige vigilância contínua. “A queda é consistente, mas ainda há desafios. Seguimos trabalhando para que nenhuma adolescente engravide por falta de informação, apoio ou acesso a métodos seguros”.

A SES deve seguir ampliando a qualificação das equipes, fortalecendo o trabalho conjunto com educação e assistência social e expandindo a oferta de LARCs para todos os municípios. A meta é consolidar o acesso, avançar na prevenção e garantir que adolescentes vivam essa etapa da vida com saúde, dignidade e liberdade de escolha.

“Cada ponto reduzido representa uma menina que tem mais tempo para estudar, sonhar e construir seu próprio caminho. Essa é a política pública que transforma vidas”, conclui Andriely.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Registro Civil

Helena é o nome preferido no Brasil pelo segundo ano consecutivo

Saúde

Anvisa alerta para riscos de canetas emagrecedoras manipuladas

Atenção

Beneficiários com NIS final 9 recebem Auxílio Gás nesta segunda

Beneficiários com NIS final 8 recebem Auxílio Gás nesta sexta

Beneficiários com NIS final 7 recebem Auxílio Gás nesta quinta

Beneficiários com NIS final 6 recebem Auxílio Gás nesta quarta

Geral

Do MS, Bell Éter chega à final do The Voice Brasil

Publicidade

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9

ÚLTIMAS

Clima

Aquidauana terá calor e chance de chuva nesta terça-feira

Os termômetros devem variar entre 23 °C de mínima e 34 °C de máxima

Receptação

PRF e PM apreendem veículo com registro de furto em MG após parada na BR-262

Ao consultar os sistemas informatizados, utilizando os elementos de identificação íntegros que restaram, a equipe conseguiu identificar o veículo original

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo