MS registra alta de 11,7% no turismo

Mato Grosso do Sul foi um dos protagonistas do turismo nacional no primeiro trimestre de 2025. Segundo levantamento da FecomercioSP, com base em dados do IBGE, o Estado registrou crescimento de 11,7% no faturamento turístico entre janeiro e março, ficando entre os seis estados que mais desenvolveram o setor no país.



No cenário nacional, o turismo movimentou R$ 55,4 bilhões, um avanço de 5,8% em relação ao mesmo período de 2024 — superando o recorde anterior de R$ 52,5 bilhões. O desempenho expressivo do país teve em Mato Grosso do Sul um dos principais destaques, com índice mais que o dobro da média nacional, reforçando o potencial da região como destino turístico em ascensão.



De acordo com Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), o resultado é reflexo direto das estratégias adotadas nos últimos anos.



“Mato Grosso do Sul trabalha com turismo segmentado, como o de aventura e pesca esportiva. Não tem praia, nem um Carnaval tão forte, e ainda assim foi o sexto estado que mais cresceu. Isso mostra que a promoção e o apoio à comercialização têm surtido efeito. Nosso Estado começa a se destacar em um cenário altamente competitivo, mesmo sem grandes fluxos como os destinos de massa ou grandes cidades”, afirma Wendling.



Força do ecoturismo e novas oportunidades

A performance positiva do setor indica o fortalecimento da atividade turística em diversas frentes, do ecoturismo — com destaque para o Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena — até o turismo cultural e de lazer, impulsionado por eventos regionais que movimentam a economia local.



Mesmo diante da alta nos preços de passagens e hospedagens, o Estado tem se beneficiado da busca por destinos mais acessíveis, com qualidade e experiências únicas.



Entre os segmentos que puxaram o bom desempenho nacional — e que também impactaram MS — estão:



Alojamento: crescimento de 20,2% em março



Transporte aéreo: alta de 8,7%, com recordes de movimentação



Além disso, Mato Grosso do Sul tem colhido os frutos de melhorias na conectividade aérea, investimentos em infraestrutura turística e da alta temporada.



O avanço também se estende a setores associados, como alimentação fora do lar, agências de turismo e atividades culturais e esportivas, ampliando oportunidades para pequenos negócios e geração de empregos.

