MS registra mais de 1,1 milhão de raios durante temporal do fim de semana

Fenômeno veio acompanhado de ventos de até 140 km/h e queda brusca de temperatura em várias regiões do Estado
Quedas de raio em MS / UFMS
O fim de semana foi marcado por fortes tempestades em Mato Grosso do Sul, que contabilizou 1.168.367 descargas elétricas entre sábado (1º) e domingo (2). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) e o NetClima, os ventos chegaram a quase 140 km/h, e a temperatura caiu de 35°C para 19°C em algumas cidades. Somente em Campo Grande, foram registrados 9.182 raios.
O volume de chuva atingiu 11 milímetros, e houve registro de queda de granizo em determinadas regiões. Ainda na sexta-feira (31), a Energisa MS havia emitido alerta sobre a possibilidade de condições climáticas severas, que se confirmaram nos dias seguintes.
Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), o Brasil é o país com maior número de raios do planeta, e Mato Grosso do Sul figura entre os quatro estados com maior incidência.
O gerente de operações da Energisa MS, Helier Fioravante, afirmou que os eventos reforçam a necessidade de preparação contínua da distribuidora para atuar em situações extremas.
“A empresa tem investido em estratégias para responder rapidamente durante as tempestades, que devem se tornar mais frequentes e intensas até o fim do verão”, explicou Fioravante.
Com a intensificação das chuvas, a concessionária ativou o plano de contingência climática e mantém equipes em campo, principalmente na região centro-sul do Estado, onde há mais ocorrências.
“Estamos identificando pontos de risco e realizando os reparos necessários para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível. Em caso de cabos rompidos ou postes danificados, a população não deve se aproximar e precisa acionar nossos canais de atendimento”, orientou o gerente.
Orientações de segurança
A Energisa recomenda que, durante tempestades, as pessoas permaneçam em locais seguros, desliguem aparelhos da tomada e evitem contato com estruturas metálicas ou cabos caídos.
Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelos canais oficiais:
