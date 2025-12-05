MS registra mais de 73% da população prisional em atividades educacionais

O governador Eduardo Riedel, que participou do evento, reforçou o compromisso com o fortalecimento da Polícia Penal
A Medalha Patrono Penitenciário "Senador Ramez Tebet" foi instituída em 2011 em homenagem ao político sul-mato-grossense, falecido em 2006 / Divulgação
Mato Grosso do Sul alcançou um índice expressivo na ressocialização de pessoas privadas de liberdade: mais de 73% da população carcerária do estado está envolvida em atividades educacionais e 33,5% exercem algum tipo de trabalho. Os dados foram destacados durante a solenidade de outorga da Medalha “Patrono Penitenciário Senador Ramez Tebet”, realizada nesta sexta-feira (5), que homenageou 65 pessoas — entre elas 39 policiais penais e 26 autoridades civis e militares.
A cerimônia reconheceu o trabalho de servidores e parceiros do sistema penitenciário sul-mato-grossense, que atualmente conta com mais de 1.800 funcionários na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Entre os homenageados estiveram a primeira-dama do estado, Mônica Riedel, e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.
O governador Eduardo Riedel, que participou do evento, reforçou o compromisso com o fortalecimento da Polícia Penal. “Como gestores, atuamos para o fortalecimento do trabalho da Polícia Penal, necessária para o bom funcionamento do sistema. Ao longo do tempo, vamos fortalecer cada vez mais esse sistema porque a sociedade precisa”, afirmou.
O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, destacou o investimento em capacitação e os resultados alcançados. “Temos realizado inúmeros treinamentos, foram 100 para 1,7 mil policiais penais este ano. E isso aliado aos índices de pessoas privadas de liberdade trabalhando e estudando contribui para a construção da ressocialização”, disse.
A Medalha Patrono Penitenciário “Senador Ramez Tebet” foi instituída em 2011 em homenagem ao político sul-mato-grossense, falecido em 2006, que se tornou patrono do sistema penitenciário estadual. Entre 2012 e 2024, a honraria já reconheceu 260 autoridades e 702 servidores públicos por suas contribuições às políticas de segurança, gestão prisional e justiça no estado.
