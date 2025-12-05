MS registra mais de 8,3 mil casos confirmados de dengue e 18 mortes em 2025

SES alerta ainda para a necessidade de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti / Divulgação/Governo de MS

Mato Grosso do Sul registrou, até a 48ª semana epidemiológica de 2025, um total de 13.928 casos prováveis de dengue, com 8.372 confirmações da doença. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (5) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). O balanço também aponta 18 óbitos confirmados por dengue e outras sete mortes em investigação.

Entre os municípios que apresentaram incidência baixa nos últimos 14 dias estão Maracaju, Sidrolândia e Três Lagoas. Já as mortes confirmadas ocorreram em 15 cidades, incluindo Aquidauana, Três Lagoas, Dourados, Campo Grande, Coxim e Miranda. Segundo o boletim, sete das vítimas tinham comorbidades.

A SES também monitora os casos de chikungunya, que somam 13.987 notificações prováveis e 7.593 confirmadas. Foram registrados 74 casos da doença em gestantes e 16 mortes, distribuídas em municípios como Dourados, Sidrolândia, Naviraí e Dois Irmãos do Buriti. Doze desses óbitos ocorreram em pessoas com comorbidades.

Vacinação contra dengue avança no estado

No front da prevenção, Mato Grosso do Sul já aplicou 201.633 doses da vacina contra a dengue, de um total de 241.030 doses recebidas do Ministério da Saúde. A imunização é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária com maior número de hospitalizações pela doença dentro do público de 6 a 16 anos. O esquema vacinal completo requer duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A Secretaria de Estado de Saúde reforça a importância de evitar a automedicação. Em caso de sintomas como febre alta, dores musculares, manchas vermelhas pelo corpo ou dor articular, a recomendação é buscar atendimento em uma unidade de saúde municipal.

Com a chegada do período chuvoso, a SES alerta ainda para a necessidade de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, com medidas simples como tampar caixas d’água, limpar calhas e evitar acúmulo de água parada em recipientes.

