MS registra mais de 8,3 mil casos confirmados de dengue e 18 mortes em 2025

As mortes confirmadas ocorreram em 15 cidades, incluindo Aquidauana
SES alerta ainda para a necessidade de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti / Divulgação/Governo de MS
Mato Grosso do Sul registrou, até a 48ª semana epidemiológica de 2025, um total de 13.928 casos prováveis de dengue, com 8.372 confirmações da doença. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (5) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). O balanço também aponta 18 óbitos confirmados por dengue e outras sete mortes em investigação.
Entre os municípios que apresentaram incidência baixa nos últimos 14 dias estão Maracaju, Sidrolândia e Três Lagoas. Já as mortes confirmadas ocorreram em 15 cidades, incluindo Aquidauana, Três Lagoas, Dourados, Campo Grande, Coxim e Miranda. Segundo o boletim, sete das vítimas tinham comorbidades.
A SES também monitora os casos de chikungunya, que somam 13.987 notificações prováveis e 7.593 confirmadas. Foram registrados 74 casos da doença em gestantes e 16 mortes, distribuídas em municípios como Dourados, Sidrolândia, Naviraí e Dois Irmãos do Buriti. Doze desses óbitos ocorreram em pessoas com comorbidades.
No front da prevenção, Mato Grosso do Sul já aplicou 201.633 doses da vacina contra a dengue, de um total de 241.030 doses recebidas do Ministério da Saúde. A imunização é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária com maior número de hospitalizações pela doença dentro do público de 6 a 16 anos. O esquema vacinal completo requer duas doses, com intervalo de três meses entre elas.
A Secretaria de Estado de Saúde reforça a importância de evitar a automedicação. Em caso de sintomas como febre alta, dores musculares, manchas vermelhas pelo corpo ou dor articular, a recomendação é buscar atendimento em uma unidade de saúde municipal.
Com a chegada do período chuvoso, a SES alerta ainda para a necessidade de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, com medidas simples como tampar caixas d’água, limpar calhas e evitar acúmulo de água parada em recipientes.
