Acessibilidade

02 de Janeiro de 2026 • 17:39

Buscar

Últimas notícias
X
Gestão estratégica

MS renova frota do SUS e garante regionalização de serviços de saúde

No enfrentamento às arboviroses, as caminhonetes entregues ao longo do ano tornaram-se peças-chave para a ampliação das ações de vigilância ambiental e controle de vetores

Da redação

Publicado em 02/01/2026 às 17:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As ambulâncias passaram a garantir mais confiabilidade nas transferências hospitalares e maior dignidade no atendimento aos pacientes / Divulgação/Governo de MS

Com investimento contínuo e planejamento técnico, Mato Grosso do Sul avançou em 2025 na estruturação da saúde pública ao usar a renovação da frota como instrumento estratégico de cuidado e gestão. Por meio da doação de ambulâncias e caminhonetes da SES (Secretaria de Estado de Saúde) aos municípios, o transporte sanitário foi fortalecido, as ações de vigilância em saúde ganharam mais agilidade e a presença do Estado foi ampliada onde o acesso aos serviços é mais desafiador.

Ao longo do ano, a SES viabilizou a entrega de dezenas de veículos que impactaram diretamente a rotina dos municípios, das comunidades indígenas e da rede hospitalar. Somente em uma das maiores entregas de 2025, foram destinados 46 novos veículos para 40 municípios e a Capital — sendo 30 caminhonetes voltadas às ações de vigilância em saúde e 16 ambulâncias para renovação do transporte sanitário.

O planejamento das aquisições foi feito de forma estratégica, de acordo com as necessidades específicas de cada município. A logística organizada pela SES garantiu que todos recebessem, de forma gradual, tanto ambulâncias quanto caminhonetes, assegurando cobertura integral.

“Não estamos apenas repassando veículos, estamos estruturando o SUS (Sistema Único de Saúde) na ponta. Cada ambulância e cada caminhonete representam mais agilidade, mais presença das equipes nos territórios e mais segurança para o paciente. Nosso compromisso em 2025 foi garantir que os municípios não ficassem sem condições adequadas de atendimento por falta de estrutura básica”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Além da frota voltada aos municípios, o ano também foi marcado por um investimento robusto direcionado às comunidades indígenas. Em outra etapa, o Governo do Estado entregou 28 veículos — sendo 21 ambulâncias adaptadas e 7 caminhonetes — que passaram a reforçar a rede de urgência e emergência nos territórios indígenas, beneficiando cerca de 90% da população indígena de Mato Grosso do Sul. Com investimento estadual de R$ 7,5 milhões, a iniciativa fortaleceu a atenção materno-infantil, ampliou o acesso ao atendimento de urgência e contribuiu para a redução da mortalidade infantil.

A secretária adjunta da SES, Crhistinne Maymone, destacou que a renovação da frota fez parte de uma política mais ampla de modernização da saúde. “Estamos estruturando o sistema com equipamentos, tecnologia e veículos para garantir uma atuação baseada em dados e em respostas mais rápidas à realidade dos territórios. Isso impacta diretamente a qualidade de vida da população”, afirmou.

No enfrentamento às arboviroses, as caminhonetes entregues ao longo do ano tornaram-se peças-chave para a ampliação das ações de vigilância ambiental e controle de vetores. Com elas, equipes municipais passaram a alcançar áreas urbanas e rurais com mais agilidade, intensificando o combate a doenças como dengue, Zika e chikungunya.

A percepção nos municípios foi imediata. Prefeitos e secretários municipais relataram a redução de problemas com frota sucateada, maior segurança no transporte de pacientes e mais eficiência nas ações de campo. Em regiões de difícil acesso, como o Pantanal e as áreas rurais mais extensas, as caminhonetes representaram uma virada operacional. Já as ambulâncias passaram a garantir mais confiabilidade nas transferências hospitalares e maior dignidade no atendimento aos pacientes.

Outro marco de 2025 foi o fortalecimento da Vigilância em Saúde, que passou a contar com 51 veículos exclusivos para atuação no controle de vetores, com investimento superior a R$ 11,2 milhões nessa frente. No total, as aquisições realizadas ao longo do ano somaram mais de R$ 23 milhões destinados exclusivamente à frota da saúde.

Assim, o transporte sanitário e a logística passaram a ser tratados como pilares estratégicos da assistência. Uma frota renovada não significou apenas carros novos, mas mais vidas alcançadas, mais prevenção realizada e um SUS mais presente onde ele é mais necessário.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Mega da Virada 2025 tem sorteio adiado para hoje

Geral

Taxa de desemprego chega a 5,2%, a menor desde 2012

Respeito à vida

Detran aposta na reciclagem de motoristas para aumentar segurança no trânsito

Cerca de 14 mil condutores foram suspensos por excederem o limite de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Loteria

Confira os horários de aposta e sorteio da Mega da Virada

Publicidade

Saúde

Dezembro Laranja chama atenção para cuidados com a pele

ÚLTIMAS

Economia

Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor

Veja o que muda no salário e nos dividendos

Solidariedade

Associação Pestalozzi de Aquidauana recebe doação da Receita Federal

Em breve será realizado um bazar solidário, com itens provenientes dessa doação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo