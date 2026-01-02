MS renova frota do SUS e garante regionalização de serviços de saúde

As ambulâncias passaram a garantir mais confiabilidade nas transferências hospitalares e maior dignidade no atendimento aos pacientes / Divulgação/Governo de MS

Com investimento contínuo e planejamento técnico, Mato Grosso do Sul avançou em 2025 na estruturação da saúde pública ao usar a renovação da frota como instrumento estratégico de cuidado e gestão. Por meio da doação de ambulâncias e caminhonetes da SES (Secretaria de Estado de Saúde) aos municípios, o transporte sanitário foi fortalecido, as ações de vigilância em saúde ganharam mais agilidade e a presença do Estado foi ampliada onde o acesso aos serviços é mais desafiador.

Ao longo do ano, a SES viabilizou a entrega de dezenas de veículos que impactaram diretamente a rotina dos municípios, das comunidades indígenas e da rede hospitalar. Somente em uma das maiores entregas de 2025, foram destinados 46 novos veículos para 40 municípios e a Capital — sendo 30 caminhonetes voltadas às ações de vigilância em saúde e 16 ambulâncias para renovação do transporte sanitário.

O planejamento das aquisições foi feito de forma estratégica, de acordo com as necessidades específicas de cada município. A logística organizada pela SES garantiu que todos recebessem, de forma gradual, tanto ambulâncias quanto caminhonetes, assegurando cobertura integral.

“Não estamos apenas repassando veículos, estamos estruturando o SUS (Sistema Único de Saúde) na ponta. Cada ambulância e cada caminhonete representam mais agilidade, mais presença das equipes nos territórios e mais segurança para o paciente. Nosso compromisso em 2025 foi garantir que os municípios não ficassem sem condições adequadas de atendimento por falta de estrutura básica”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Além da frota voltada aos municípios, o ano também foi marcado por um investimento robusto direcionado às comunidades indígenas. Em outra etapa, o Governo do Estado entregou 28 veículos — sendo 21 ambulâncias adaptadas e 7 caminhonetes — que passaram a reforçar a rede de urgência e emergência nos territórios indígenas, beneficiando cerca de 90% da população indígena de Mato Grosso do Sul. Com investimento estadual de R$ 7,5 milhões, a iniciativa fortaleceu a atenção materno-infantil, ampliou o acesso ao atendimento de urgência e contribuiu para a redução da mortalidade infantil.

A secretária adjunta da SES, Crhistinne Maymone, destacou que a renovação da frota fez parte de uma política mais ampla de modernização da saúde. “Estamos estruturando o sistema com equipamentos, tecnologia e veículos para garantir uma atuação baseada em dados e em respostas mais rápidas à realidade dos territórios. Isso impacta diretamente a qualidade de vida da população”, afirmou.

No enfrentamento às arboviroses, as caminhonetes entregues ao longo do ano tornaram-se peças-chave para a ampliação das ações de vigilância ambiental e controle de vetores. Com elas, equipes municipais passaram a alcançar áreas urbanas e rurais com mais agilidade, intensificando o combate a doenças como dengue, Zika e chikungunya.

A percepção nos municípios foi imediata. Prefeitos e secretários municipais relataram a redução de problemas com frota sucateada, maior segurança no transporte de pacientes e mais eficiência nas ações de campo. Em regiões de difícil acesso, como o Pantanal e as áreas rurais mais extensas, as caminhonetes representaram uma virada operacional. Já as ambulâncias passaram a garantir mais confiabilidade nas transferências hospitalares e maior dignidade no atendimento aos pacientes.

Outro marco de 2025 foi o fortalecimento da Vigilância em Saúde, que passou a contar com 51 veículos exclusivos para atuação no controle de vetores, com investimento superior a R$ 11,2 milhões nessa frente. No total, as aquisições realizadas ao longo do ano somaram mais de R$ 23 milhões destinados exclusivamente à frota da saúde.

Assim, o transporte sanitário e a logística passaram a ser tratados como pilares estratégicos da assistência. Uma frota renovada não significou apenas carros novos, mas mais vidas alcançadas, mais prevenção realizada e um SUS mais presente onde ele é mais necessário.