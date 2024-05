MS sedia encontro regional para discutir políticas públicas para mulheres encarceradas

Iniciativa vai gerar uma agenda de trabalho / Divulgação

Será nesta terça-feira (7), a abertura do Encontro Regional sobre a Política de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional - Etapa Centro-Oeste.

Além de Mato Grosso do Sul, o evento, que busca traçar políticas voltadas a este público, também contará com a participação de representantes do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

O objetivo é mapear as principais demandas, identificar boas práticas e consolidar propostas para o aperfeiçoamento de ações e políticas públicas relacionadas ao aprisionamento feminino.

A iniciativa vai gerar uma agenda de trabalho concreta para o fortalecimento institucional, além de estreitar o relacionamento entre a União e os estados participantes.

O encontro regional é realizado pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), por meio da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). De acordo com a Senappen, Mato Grosso do Sul se destaca em ações e políticas voltadas a mulheres em situação de prisão.

A abertura do evento está programada para as 8h30, no auditório da Agraer, no Parque dos Poderes, com a presença de autoridades locais. As discussões e trabalhos prosseguirão até sexta-feira (10), com reuniões da equipe técnica responsável pela elaboração do Plano Estadual de Políticas para Mulheres Encarceradas e Egressas do Sistema Prisional.

*Com informações da Comunicação da Agepen/MS.